У впливовий рейтинг університетів увійшли аж 32 українські виші – це новий рекорд

Реформи в українській освіті вже дають свої плоди. Відомий міжнародний рейтинг вніс до свого списку понад 30 українських університетів.

Times Higher Education Impact Rankings опублікувала рейтинг найкращих університетів світу. Загалом до списку увійшов 1591 виш зі 112 країн світу.

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Скільки українських вишів увійшли у рейтинг

Загалом до відомого міжнародного рейтингу увійшло 32 українські університети. Це вперше в історії аж стільки закладів вищої освіти України увійшли до цього списку.

Найвищі серед українських вишів місця зайняли:

Сумський державний університет;

національний університет «Львівська політехніка»;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Також у список вкотре потрапили «Харківський політехнічний інститут», Ужгородський національний університет, державний університет «Житомирська політехніка».

Що стосується аграрного профілю, то в рейтинг потрапив лише один український виш – Сумський національний аграрний університет.