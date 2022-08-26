Яким буде новий навчальний рік для студентів і вишів

З лютого Україна живе в умовах воєнного стану. Навчання не скасовували, але воно було дистанційним. Новий навчальний рік в українських вишах почнеться за гібридною системою, яка поєднує очну та дистанційну систему освіти. Власне, подекуди вже почався.

Ранній початок

Українські виші, де-юре, є самоврядними, зокрема, мають право самим визначати дату початку навчання. На цьому наголошували їхні куратори у Міністерстві освіти, коли рекомендували університетам почати навчання раніше – в районі 15 серпня, але також радили зробити виняток для першокурсників, які мали б почати навчання традиційно 1 вересня.

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Ці та інші рекомендації вишам викладені у листі Міносвіти від 27 червня 2022 року.

Основна причина раннього початку – економія електроенергії та палива, адже у теплу пору року витрати на опалення та інші комунальні послуги суттєво менші. З цих міркувань у теплу пору року рекомендують зробити "робочими" також суботи.

При цьому зимову заліково-екзаменаційну сесію пропонують завершити до кінця листопада 2022 року, а другий семестр – розпочати не раніше 15 лютого 2023 року.

Свій шлях

Деякі українські вищі навчальні заклади пристали до цих пропозицій, а деякі вирішили йти власним шляхом.

Наприклад, на Хмельниччині деякі виші вирішили не поспішати. Наприклад, у Хмельницькому національному університеті 1 вересня 2022 року почнуть навчання студенти 2 – 4 курсів, 19 вересня – першокурсники, а лише 3 жовтня почнеться навчання у магістратурі. За схожим графіком будуть працювати Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка та Подільський державний університет.

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Аналогічна ситуація по вишах в інших областях. Детальну інформацію слід шукати на електронних ресурсах вищих навчальних закладів, проте, інколи може не допомогти й це, адже у воєнний час інформація про виші, які готують силовиків, є таємницею, адже, нагадаємо, подібні заклади освіти є бажаною ціллю для російських окупантів та їхніх ракет.

Безпека

Питання безпеки наразі є найголовнішим. З огляду на це, "добро" на відкриття та очне навчання отримають лише ті виші, що мають обладнані належним чином укриття та бомбосховища.

Важливо, що одночасно у навчальному закладі можуть перебувати стільки студентів і викладачів, скільки потенційно може прихистити укриття. З огляду на це вишам пропонують варіанти навчання у різні зміни, а також дистанційні практики.

Для багатьох українських вищих навчальних закладів іншого варіанту просто не буде – наприклад, виші Харкова та Миколаєва планомірно руйнуються росіянами, багатьох навчальних корпусів просто не існує фізично. Також міська влада Харкова, Дніпра, Миколаєва та інших міст та областей заборонила проведення очного навчання.

Чимало українських навчальних закладів також були евакуйовані з міст, що нині перебувають у тимчасовій окупації. Якщо дозволить безпекова ситуація у їх новому місці приписки, вони почнуть навчання офлайн. Деталі потрібно шукати на сторінках самих вишів або безпосередньо через контакти з викладачами та адміністрацією.

Яким буде новий навчальний рік в Україні – дивіться відео: