Вночі 17 серпня у приміщення університету влучили дві російські ракети. Мер міста Олександр Сєнкевич наголосив, що це вкотре свідчить про те, що окупанти навмисно руйнують заклади освіти.

До теми Зеленський звільнив голову Миколаївської РДА

Що відомо про обстріл університету

У момент обстрілу в університеті був охоронець. На щастя, він не постраждав. Крім цього, уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу.

Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети,

– написав Сєнкевич.

Він наголосив, що це справжні терористи, які продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти, прикриваючись своєю пропагандою.

Наразі комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту. Місцева влада обіцяє безкоштовно видати плівку та ОСБ-плити людям, чиї помешкання зруйнувало вибуховою хвилею.

Наслідки обстрілу університету Миколаєва: фото Олександр Сєнкевич

Нещодавно у росії згадували Чорноморський університет

На початку серпня міноборони росії згадало Миколаїв у своєму зведенні. Там заявили, що на території Чорноморського національного університету імені Петра Могили та школи №16 нібито є військові, склади боєприпасів чи техніки.

9 серпня місцева влада оприлюднила відеодоказ, що в університеті та школі немає ніяких військових об'єктів.

До теми – Путін готує масовану ракетну атаку по Україні: дивіться відео