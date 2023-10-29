Угорська мова – у школах Закарпаття, російська – на Одещині: Кремінь розповів про порушення

У навчальних закладах Одеської області можуть викладати російською мовою. А це – порушення законодавства нашої держави.

Натомість на Закарпатті зменшили відсоток навчання у закладах освіти угорською мовою, уточнив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Порушення в окремих школах з недержавною мовою навчання виправили.

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Якою мовою навчають учнів на Закарпатті

Кремінь наголосив: українське законодавство не дозволяє функціонування закладів освіти з навчанням мовою національної меншини. Прописані лише умови для діяльності окремих класів.

Мовний омбудсмен нагадав, що у Берегівському районі діяло 4 школи "з угорською мовою навчання".

У більшості зі 108 шкіл Берегівського району Закарпаття функціонували класи з угорською мовою навчання поряд з державною, але у 37-ми з них не було жодного класу, в яких навчання відбувалося б лише державною мовою. Ми склали відповідний акт із рекомендаціями усунути недоліки. Зміни відбулися, і це важливо,

– повідомив Кремінь.

Тепер, за його словами, дотримана гарантована частка забезпечення освітнього процесу українською мовою. У школи Берегового при цьому передали багато українських книг.

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Чи порушують мовне законодавство на Одещині

Мовний омбудсмен також розповів, що влітку працівники його Офісу здійснили виїзний моніторинг у південні райони Одещини.

Там переважає не болгарська, не гагаузька, не румунська мови, а навпаки – російська. Те ж спостерігається і в інформаційному просторі, і в органах місцевого самоврядування, і у сфері обслуговування,

– розповів Кремінь.

І додав, якщо ми хочемо розвивати самобутність етнічних болгар або гагаузів на Одещині, повинні це забезпечити.

В першу чергу, в освіті, а там, на превеликий жаль, бачили застосування російської мови, що є подвійним порушенням, і це неприпустимо,

– наголосив мовний омбудсмен.