Квітка гладіолус має українську назву: перевірте чи ви її знаєте
- Гладіолус в українській мові має ще одну назву – "косарики", через схожість листя на лезо коси.
- Назва "гладіолус" походить з латинського слова "gladius", що означає меч, через форму листків.
Кожна рослина має латинську ботанічну назву, якусь пов'язану з легендою, а ще – місцеву. Місцеві назви формуються із асоціацій – схожості на щось.
Яку іншу назву має відома квітка "гладіолус", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Ольги Багній.
Як ще можна назвати гладіолус?
Ще триває цвітіння однієї з найкрасивіших квіток осені – гладіолуса. Це колосоподібне суцвіття на довгому стеблі дуже пишно виглядає у букетах. Квіти гладіолуса бувають різних кольорів, та навіть строкаті, тому якщо ви прихильниця якось одного кольору, то серед цих квітів точно знайдете свій.
Цю квітку, яка родом з Африки, здавна вирощують у Середземномор'ї. Їх цибулинки спочатку навіть вживали у їжу – розмелювати та пекли коржі.
А от свою назву рослина отримала в Стародавньому Римі, з латини "gladius" – означає меч. Назва виникла через форму листків, які нагадують тонкі, загострені леза.
У Стародавньому Римі гладіолус вважався символом перемоги: гладіатори отримували його як знак слави після бою. Тож у самій назві – поєднання сили та краси.
Оскільки назва квітки латинська, то у багатьох мовах вона звучить майже дуже схоже, як на своїй фейсбук-сторінці розповідає Володимир Горбенко:
-
англійською – gladiolus
-
німецькою – Gladiole
-
французькою – glaïeul
-
польською – gladiola.
Але в українській мові є і назва "гладіолус" та інший варіант назви – "косарики". Походження назви дуже схоче – листя схоже на лезо коси.
- Розпускаються турецькі тюльпани, пучнявіють африканські гладіолуси, хиляться чашечками до землі петунії (Роман Іваничук).
- У вазі три жоржини і косарик (Емма Андієвська).
А от якщо ви зустрінете назву "шпажник", то знайте, що ця назва російська.
Гладіолуси – величні та урочисті квіти, з них можна створювати оригінальні та стильні композиції, які можна дарувати як чоловікам, так і жінкам.