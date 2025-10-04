Кожна рослина має латинську ботанічну назву, якусь пов'язану з легендою, а ще – місцеву. Місцеві назви формуються із асоціацій – схожості на щось.

Яку іншу назву має відома квітка "гладіолус", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Ольги Багній.

Дивіться також Не кажіть "гроздь" винограду: в українській мові є розкішний відповідник

Як ще можна назвати гладіолус?

Ще триває цвітіння однієї з найкрасивіших квіток осені – гладіолуса. Це колосоподібне суцвіття на довгому стеблі дуже пишно виглядає у букетах. Квіти гладіолуса бувають різних кольорів, та навіть строкаті, тому якщо ви прихильниця якось одного кольору, то серед цих квітів точно знайдете свій.

Цю квітку, яка родом з Африки, здавна вирощують у Середземномор'ї. Їх цибулинки спочатку навіть вживали у їжу – розмелювати та пекли коржі.

А от свою назву рослина отримала в Стародавньому Римі, з латини "gladius" – означає меч. Назва виникла через форму листків, які нагадують тонкі, загострені леза.

У Стародавньому Римі гладіолус вважався символом перемоги: гладіатори отримували його як знак слави після бою. Тож у самій назві – поєднання сили та краси.

Оскільки назва квітки латинська, то у багатьох мовах вона звучить майже дуже схоже, як на своїй фейсбук-сторінці розповідає Володимир Горбенко:

англійською – gladiolus

німецькою – Gladiole

французькою – glaïeul

польською – gladiola.

Але в українській мові є і назва "гладіолус" та інший варіант назви – "косарики". Походження назви дуже схоче – листя схоже на лезо коси.

Розпускаються турецькі тюльпани, пучнявіють африканські гладіолуси, хиляться чашечками до землі петунії (Роман Іваничук).

У вазі три жоржини і косарик (Емма Андієвська).

Яка інша назва квітки: дивіться відео

А от якщо ви зустрінете назву "шпажник", то знайте, що ця назва російська.

Гладіолуси – величні та урочисті квіти, з них можна створювати оригінальні та стильні композиції, які можна дарувати як чоловікам, так і жінкам. А найближче свято – День учителя, яке цьогоріч святкуємо 5 жовтня. Подаруйте своїм педагогам букет квітів та скажіть кілька теплих слів вдячності та пошани за їхню працю!