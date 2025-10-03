Каждое растение имеет латинское ботаническое название, какое-то связанное с легендой, а еще – местное. Местные названия формируются из ассоциаций – сходства с чем-то.

Какое другое название имеет известный цветок "гладиолус"

Как еще можно назвать гладиолус?

Еще продолжается цветение одного из самых красивых цветов осени – гладиолуса. Это колосовидное соцветие на длинном стебле очень пышно смотрится в букетах. Цветы гладиолуса бывают разных цветов, и даже пестрые, поэтому если вы поклонница как-то одного цвета, то среди этих цветов точно найдете свой.

Этот цветок, который родом из Африки, издавна выращивают в Средиземноморье. Их луковички сначала даже употребляли в пищу – размалывать и пекли лепешки.

А вот свое название растение получило в Древнем Риме, с латыни "gladius" – означает меч. Название возникло из-за формы листьев, которые напоминают тонкие, заостренные лезвия.

В Древнем Риме гладиолус считался символом победы: гладиаторы получали его как знак славы после боя. Поэтому в самом названии – сочетание силы и красоты.

Поскольку название цветка латинское, то во многих языках оно звучит почти очень похоже, как на своей фейсбук-странице рассказывает Владимир Горбенко:

на английском – gladiolus

на немецком – Gladiole

на французском – glaïeul

на польском – gladiola.

Но в украинском языке есть и название "гладиолус" и другой вариант названия – "косарики". Происхождение названия очень похоже – листья похожи на лезвие косы.

Распускаются турецкие тюльпаны, пучнявиють африканские гладиолусы, клонятся чашечками к земле петунии (Роман Иваничук).

В вазе три георгины и косарик (Эмма Андиевская).

А вот если вы встретите название "шпажник", то знайте, что это название русское.

Гладиолусы – величественные и торжественные цветы, из них можно создавать оригинальные и стильные композиции, которые можно дарить как мужчинам, так и женщинам. А ближайший праздник – День учителя, который в этом году празднуем 5 октября. Подарите своим педагогам букет цветов и скажите несколько теплых слов благодарности и уважения за их труд!