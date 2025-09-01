Каким соответствием заменить русское "гроздь", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Рами Аль Шаера.

Как на украинском сказать "гроздь"?

Слово "гроздь" чаще всего можем услышать именно для фруктов конца лета – осени – винограда, калины, орехов. Этим словом обозначают скопление ягод, плодов, которые растут на одной ветке или определенных цветов, сирени, например.

Главным украинским литературным аналогом является слово – "гроно" – гроно винограду". И даже в переносном варианте, поэтическое – "гроно слыв".

Впрочем, это не единственное слово, имеем еще – китиця и кетяг.

Хотя некоторые из филологов предлагает, через благозвучное звучание, с виноградом сочетать – гроно, с калиной – кетяг, а для цветов сирени, акации или черемухи – китиця.

Знайте, со словом "китиця" – не все так просто, оно – многозначное. Ресурс "Горох" приводит семь значений этого слова – как ботанических, так и ткацких, декоративных, хозяйственных:

Пучок нитей, шнурков и т.п., связанных с одного конца вместе, что является украшением, украшением чего-либо – рубашки, платка, пояса, которая делает их более нарядными. Украшение в форме стоячего пучка перьев или конского волоса на головных уборах, обычно военных, а также подобное украшение на головах лошадей. Другое название – султан. Пучок волос на конце хвоста коровы, льва и других. Небольшой сноп соломы, камыша связанный возле колосков, что используют для укрытия крыши. Скопление цветков на одной ветке, на одном стебле – соцветия. Скупка плодов – то же, что гроздь. Букет цветов тоже называют кисть.

На Романові була синя шовкова сорочка з стоячим коміром, кручений пояс з розкішними, барвистими китицями на кінцях. (Дмитро Ткач).

Вышиванка с кисточками / Pinterest

Рано прислав, так чула я, якийсь, казали, великий пан велику китицю квітів. (Ольга Кобилянская).

Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці ягід. (Леся Украинка).

У розчинені вікна зазирали білі китиці акацій. (Петр Панч).

Далі зірвався й вітер, почав бити снігом о шиби, свистіти серед крутих берегів, термосити і виривати китиці в стрісі. (Иван Франко).

Появляється лев. Голова велична, кудлата грива і довгий з китицею хвіст. (Александр Довженко).

А еще "китица", как бытовой вариант других название – пучок, зв'язка, когда речь идет о собранных растениях, травы, лук и тому подобное. Например, "пучок/китиця кропу", "зв'язка/китиця часнику".

Поэтому – все значительно интереснее. Изучайте свой язык для удовольствия – читайте словари, литературу прошлого и позапрошлого веков, открывайте для себя новые слова, как это делает Рами Аль Шаер и рассказывает нам в своем блоге.

Говорите на украинском!