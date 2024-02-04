Міносвіти погодило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту
4 лютого 2024, 14:39Читать новость на русском
Джерело:Osvita.ua
Міносвіти України погодило графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту на бакалаврському та магістерському рівнях у 2024 році.
Це форма атестації для випускників бакалаврату та магістратури. Деталі читайте далі.
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Міносвіти схвалило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту
Дати складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) такі:
- Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 25 травня;
- Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 9 травня;
- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 9 травня;
- Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 23 травня;
- Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 28 травня;
- Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 31 жовтня;
- Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 21 листопада.
Дати перескладання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ):
- Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 16 травня;
- Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 30 травня;
- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 30 травня;
- Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 13 червня;
- Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 20 червня;
- Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 14 листопада;
- Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 5 грудня.
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