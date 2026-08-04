"єКнига": які видання найчастіше купує молодь в Україні

За перше півріччя цього року учасники державної програми "єКнига" купили 114 361 книжку. Здебільшого кожен учасник програми встиг придбати майже три книжки.

Такі дані оприлюднив Український інститут книги за підсумками першого півріччя роботи програми. Уже понад 63 тисячі молодих українців отримали кошти.

Що відомо про програму

За перші шість місяців року на участь у програмі надійшло 64 808 заяв. Із них 63 567 учасників уже отримали державну допомогу на спеціальні рахунки.

Програма "єКнига" дає змогу українцям, яким виповнилося 18 років, отримати державну допомогу на придбання книжок на майже 1000 гривень.

Кошти можна використати протягом трьох місяців після зарахування на купівлю паперових, електронних або аудіокнижок українською мовою у книгарнях і видавництвах, що беруть участь у програмі.

Наразі до програми долучилися 325 стаціонарних і 38 інтернет-книгарень. Більшість учасників купує книги у стаціонарних книгарнях. Однак частка онлайн-покупок щороку зростає.

Найбільше книжок у стаціонарних книгарнях цьогоріч придбали жителі Києва. Далі в рейтингу – Львівська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Полтавська області.



Купівля книг / "єКнига"

Які книги та яких авторів обирає молодь

Найбільше молоді українці читають художню літературу. Друге місце за популярністю посідає нонфікшн.

Найпопулярнішою книжкою першого півріччя стала "Гра в кота і мишу. Книга 1: Переслідування Аделіни! письменниці Хейлі Ді Карлтон.

Серед українських письменників за кількістю придбаних книжок лідирує Володимир Станчишин – 876 примірників.

До трійки найпопулярніших також увійшли:

Ілларіон Павлюк – 580 книжок;

Андрій Сем’янків – 390 книжок.

Нагадаємо, що програма "єКнига" стартувала у грудні 2024 року, а перші виплати учасники отримали вже у січні 2025 року. Від початку роботи програми 18-річні українці отримали 286,6 мільйона гривень державної підтримки та придбали 549 172 книжки.