"Несіть йолку і коньки – зима наступила": які "зимові" суржикові слова краще забути

В Україні, попередньо добре притрусивши землю снігом, настала справжня і календарна зима. Тож українці помалу знову звикають до морозів і білої ковдри у природі.

При цьому, розповідаючи про красу цієї пори року, можуть вживати суржикові слова. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам не помилися із "зимовими" словами.

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Як правильно українською говорити про зиму

У п'ятдесят другій добірці розповімо вам, які неправильні слова ви можете вживати, коли розповідаєте про зиму та зимові розваги. При цьому підкажемо, як казати правильно, аби ви назавжди викорінили мовне сміття зі своїх розповідей та голови.

наступила – настала;

зіма – зИма;

голольод – ожеледиця;

метель – заметіль, снігопад, завірюха;

Перш за все пам'ятайте: вже настала зима і нікому на ноги не наступила. Будьте обережні, адже на дорогах – ожеледиця та передають снігопад-завірюху-заметіль.

поскользнутися – послизнутися, посковзнутися;

сосулька – бурулька;

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Тож добре дивіться під ноги, щоб не послизнутися чи посковзнутися. А якщо не пощастить зовсім, то вам на голову може впасти ще й бурулька. Тож не ходіть близько біля дахів будинків.

наступаючі свята – прийдешні свята;

каток – ковзанка;

йолка – ялинка;

коньки – ковзани;

Бо у такому разі ви прийдешні свята зустрінете з травмою і, можливо, без ялинки. А про похід на ковзанку та катання на ковзанах взагалі зможете забути.

Тож будьте обережними як на дорогах взимку, так і зі "зимовими" суржиковими словами і своєму мовленні!