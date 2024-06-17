81 тренер навчатиме педагогів оновленого предмета "Захист України"

Міністерство освіти і науки України продовжує працювати над оновленням предмета "Захист України" в 10 – 11 класах. Зокрема, змінює підхід до викладання предмета та навчання вчителів.

Оновлення предмета почали з навчання тренерів. Вони стануть агентами змін та зможуть надалі передавати знання та навички вчителям "Захисту України", а ті – кожному молодому громадянину.

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"Захист України" викладатимуть по-новому

У МОН зазначають: хочемо, щоб з 1 вересня предмет "Захист України" викладали по-новому.

Саме вчителі мають стати рушієм цих змін, тому навчання педагогів – важливий фокус уваги. Наша мета – зробити так, щоб у підсумку вчителі "Захисту України" стали натхненниками для багатьох молодих громадян: формували потужну патріотичну позицію, надавали знання для збереження життя як в мирний час, так і в умовах війни,

– зазначив очільник МОН Оксен Лісовий.

81 відібраний майбутній тренер переймав досвід у представників АЗОВу, ОСІНТ-агенції "Мольфар", демократичної школи "Майбутні" та КMBS. Навчання охоплювало теми національної безпеки та оборони, інформаційної безпеки, військового управління, а також стосувалося особливостей роботи з учнями 10 – 11 класів та педагогіки.

Відтепер після тримання сертифікату тренери зможуть проводити підвищення кваліфікації вчителів.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy

У липні планують запускати набір на другу хвилю навчання для тренерів через великий попит та важливість викладання оновленого предмета "Захист України".