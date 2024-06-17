81 тренер навчатиме педагогів оновленого предмета "Захист України"
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України продовжує працювати над оновленням предмета "Захист України" в 10 – 11 класах. Зокрема, змінює підхід до викладання предмета та навчання вчителів.
Оновлення предмета почали з навчання тренерів. Вони стануть агентами змін та зможуть надалі передавати знання та навички вчителям "Захисту України", а ті – кожному молодому громадянину.
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"Захист України" викладатимуть по-новому
У МОН зазначають: хочемо, щоб з 1 вересня предмет "Захист України" викладали по-новому.
Саме вчителі мають стати рушієм цих змін, тому навчання педагогів – важливий фокус уваги. Наша мета – зробити так, щоб у підсумку вчителі "Захисту України" стали натхненниками для багатьох молодих громадян: формували потужну патріотичну позицію, надавали знання для збереження життя як в мирний час, так і в умовах війни,
– зазначив очільник МОН Оксен Лісовий.
81 відібраний майбутній тренер переймав досвід у представників АЗОВу, ОСІНТ-агенції "Мольфар", демократичної школи "Майбутні" та КMBS. Навчання охоплювало теми національної безпеки та оборони, інформаційної безпеки, військового управління, а також стосувалося особливостей роботи з учнями 10 – 11 класів та педагогіки.
Відтепер після тримання сертифікату тренери зможуть проводити підвищення кваліфікації вчителів.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
У липні планують запускати набір на другу хвилю навчання для тренерів через великий попит та важливість викладання оновленого предмета "Захист України".
- Нагадаємо, що для реалізації оновлення предмета "Захист України" у 2023 році уряд виділив 1,74 мільярда гривень для підвищення кваліфікації вчителів цього предмета, а також закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів.