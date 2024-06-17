Так, вихованці Малої перемогли на GENIUS Olympiad. Фінал найбільшого у світі конкурсу проєктів екологічного спрямування відбувся протягом 10 – 14 червня у Рочестерському технологічному інституті.

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Школярі з України здобули престижну світову нагороду

Цьогоріч у конкурсі змагались учасники зі 67 країн світу. Серед них – 51 учень і учениця Малої.

Українська делегація привезла 46 нагород: 10 золотих медалей, 15 срібних, 9 бронзових, 11 почесних і 1 гран-прі.

Школярі змагалися у таких номінаціях:

  • "Робототехніка";
  • "Короткометражний фільм";
  • "Наука";
  • "Програмування";


Вихованці Малої перемогли на GENIUS Olympiad / МАНУ

  • "Креативне письмо";
  • "Мистецтво".

Учні – з різних регіонів нашої держави.

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МОН погодило систему перезарахування оцінок

  • Міносвіти затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл.
  • Нова система спростить життя українським учням-біженцям.
  • Учні можуть перезарахувати оцінки з предметів, спільних для обох країн, та вивчати українознавчий компонент за модифікованими програмами.
  • Новації дозволять учням продовжувати навчання в Україні після повернення та складати річне оцінювання з перезарахуванням результатів із-за кордону.