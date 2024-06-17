Так, вихованці Малої перемогли на GENIUS Olympiad. Фінал найбільшого у світі конкурсу проєктів екологічного спрямування відбувся протягом 10 – 14 червня у Рочестерському технологічному інституті.
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Школярі з України здобули престижну світову нагороду
Цьогоріч у конкурсі змагались учасники зі 67 країн світу. Серед них – 51 учень і учениця Малої.
Українська делегація привезла 46 нагород: 10 золотих медалей, 15 срібних, 9 бронзових, 11 почесних і 1 гран-прі.
Школярі змагалися у таких номінаціях:
- "Робототехніка";
- "Короткометражний фільм";
- "Наука";
- "Програмування";
Вихованці Малої перемогли на GENIUS Olympiad / МАНУ
- "Креативне письмо";
- "Мистецтво".
Учні – з різних регіонів нашої держави.
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МОН погодило систему перезарахування оцінок
- Міносвіти затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл.
- Нова система спростить життя українським учням-біженцям.
- Учні можуть перезарахувати оцінки з предметів, спільних для обох країн, та вивчати українознавчий компонент за модифікованими програмами.
- Новації дозволять учням продовжувати навчання в Україні після повернення та складати річне оцінювання з перезарахуванням результатів із-за кордону.