Так, вихованці Малої перемогли на GENIUS Olympiad. Фінал найбільшого у світі конкурсу проєктів екологічного спрямування відбувся протягом 10 – 14 червня у Рочестерському технологічному інституті.

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Школярі з України здобули престижну світову нагороду

Цьогоріч у конкурсі змагались учасники зі 67 країн світу. Серед них – 51 учень і учениця Малої.

Українська делегація привезла 46 нагород: 10 золотих медалей, 15 срібних, 9 бронзових, 11 почесних і 1 гран-прі.

Школярі змагалися у таких номінаціях:

"Робототехніка";

"Короткометражний фільм";

"Наука";

"Програмування";



Вихованці Малої перемогли на GENIUS Olympiad / МАНУ

"Креативне письмо";

"Мистецтво".

Учні – з різних регіонів нашої держави.

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