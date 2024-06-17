Глава відомства Ігор Клименко повідомив, що до 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошуємо дітей загиблих, поранених, полонених або зниклих безвісти співробітників системи МВС.

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Посадовець зазначив: ми подбали про те, щоб діти змогли здобути якісну сучасну освіту, жити і розвиватися в комфортних умовах.

Вступна кампанія триватиме до 16 липня. Обов'язкова умова для вступу – базова середня освіта, тобто закінчення 9 класу школи або іншої освітньої установи,

– уточнив міністр.

Та додав: формуємо спільноту патріотичної та мотивованої молоді.

Продовжуємо підтримувати наших захисників та їхні родини,

– акцентував Клименко.

Охочим вступникам варто заповнити форму зворотного звʼязку та очікувати дзвінка від приймальної комісії.

Форма тут – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9NzyCbG9uAIFmyRxJK_QCcznmxdQOsXtaST25xrZ8sfmRcA/viewform?usp=sf_link

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