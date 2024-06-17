Глава ведомства Игорь Клименко сообщил, что в 10-х классов на полное обеспечение в первую очередь приглашаем детей погибших, раненых, пленных или пропавших без вести сотрудников системы МВД.

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Чиновник отметил: мы позаботились о том, чтобы дети смогли получить качественное современное образование, жить и развиваться в комфортных условиях.

Вступительная кампания продлится до 16 июля. Обязательное условие для поступления – базовое среднее образование, то есть окончание 9 класса школы или другого образовательного учреждения,

– уточнил министр.

И добавил: формируем сообщество патриотической и мотивированной молодежи.

Продолжаем поддерживать наших защитников и их семьи,

– акцентировал Клименко.

Желающим абитуриентам стоит заполнить форму обратной связи и ожидать звонка от приемной комиссии.

Форму здесь – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9NzyCbG9uAIFmyRxJK_QCcznmxdQOsXtaST25xrZ8sfmRcA/viewform?usp=sf_link

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