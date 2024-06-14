Цьогоріч для всіх майбутніх магістрів проведуть єдиний вступний іспит (ЄВІ). Що мають знати абітурієнти про строки вступної кампанії в магістратуру, читайте далі.

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Які строки вступу в магістратуру 2024

Для вступу на спеціальності дев'яти галузей знань – "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування", "Право", "Публічне управління та адміністрування" та "Міжнародні відносини", "Освіта / Педагогіка" (окрім "Фізичної культури та спорту"), "Інформаційні технології" та "Сфера обслуговування" – потрібно буде додатково скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Коли реєстрація на вступні іспити

Реєстрація для складання магістерських тестів у 2024 році тривала протягом 7 – 29 травня.

До 17 червня всі зареєстровані учасники іспитів отримають на своїй інформаційній сторінці "Кабінет вступника" запрошення-перепустку. Там буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ стартує 1 липня та закінчується о 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань.

Коли складати магістерські тести

Вступні випробування відбуватимуться у межах двох етапів:

основна сесія (з 24 червня до 15 липня);

додаткова сесія (з 31 липня до 14 серпня).

Строки проведення співбесід

Індивідуальні усні співбесіди у вишах замість єдиного вступного іспиту, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ триватимуть з 17 по 28 липня (включно).

Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на контракт, відбуватиметься з 1 серпня до 18:00 16 серпня.

Які строки реєстрації електронних кабінетів та прийому документів

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів стартує 1 липня.

Подання заяв для вступу розпочинається 1 серпня та закінчується о 18:00 22 серпня.

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Коди зарахування магістрів на бюджет

Рекомендації для зарахування за державним замовленням (на бюджет) надають не пізніше ніж 24 серпня.

Вимоги до зарахування (подання оригіналів документів) мають бути виконані до 18:00 години 26 серпня.

Наказ про зарахування на бюджет видадуть 27 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за кошти цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання на контракт, здійснюється не пізніше ніж 31 серпня.

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня.

Коли зарахування магістрів на контракт

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше ніж 28 серпня.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається не пізніше ніж 30 вересня.

Для вступу в магістратуру на контракт на основі ступеня бакалавра заклади освіти можуть встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах 1 липня – 31 жовтня.

При цьому використовують результати єдиного вступного іспиту, або єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, або результати фахового іспиту, складеного у виші.

ЗВО у Правилах прийому можуть передбачати зарахування вступників в магістратуру на контракт на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів) за умови зарахування таких вступників до 31 жовтня 2024 року.