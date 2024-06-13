Раніше школи не мали чітких шкал відповідності українських і закордонних оцінок. Тепер роботу вчителів дещо полегшили а батьки та учні будуть спокійні за свої результати.

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МОН погодило систему перезарахування оцінок з іноземних шкіл

Сутність нововведення

Учні можуть перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн. Решту предметів (українознавчий компонент) вони можуть вивчати відповідно до модифікованих (скорочених) програм і проходити оцінювання дистанційно. Шкала увідповіднила системи оцінювання різних країн та українську 12-бальну.

Як це працює на практиці

Якщо учень отримав оцінку добре з математики в Польщі, за нашою шкалою це – 8 балів. Якщо ж системи оцінювання відрізняються, рекомендовано виставляти оцінку на користь дитини. У таблиці представили 25 країн, зокрема США, Німеччину, Польщу, Італію та Францію. Для решти випадків є загальна таблиця переведення оцінок.

Які є перспективи для учнів

Новації допоможуть безперебійно продовжити навчання в Україні після повернення. Учні можуть скласти річне оцінювання перед новим навчальним роком із перезарахуванням результатів із-за кордону.



