Ранее школы не имели четких шкал соответствия украинских и зарубежных оценок. Теперь работу учителей несколько облегчили а родители и ученики будут спокойны за свои результаты.

Смотрите также МОН обнародовало разъяснения по экономии электроэнергии в учебных заведениях

МОН согласовало систему перезачета оценок из иностранных школ

Ученики могут перезачислять оценки по предметам, общих для обеих стран. Остальные предметы (украиноведческий компонент) они могут изучать в соответствии с модифицированных (сокращенных) программ и проходить оценивание дистанционно.