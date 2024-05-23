Їх можна використовувати для тих учнів, які пропустили навчання або тривалий час не вчилися за українськими освітніми програмами. Зокрема, це учні-біженці та учні, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Читайте "Розриваються" на дві школи: МОН знайшло варіант порятунку українських учнів-біженців

МОН схвалило скорочені освітні програми з українознавчих предметів

Програми сформували на основі модельних навчальних програм, рекомендованих Міносвіти, з:

української мови та української літератури для 5 – 7 класів;

історії України для 5 – 6 класів;

географії для 6 – 9 класів;

навчальних програм із зазначених предметів для 8 – 11 класів.

Їх погодило МОН. Програми також можуть використовувати організації та установи, які навчають дітей у таборі та/чи в недільній школі.

Нині майже 400 тисяч учнів перебувають за кордоном. Вони навчаються дистанційно, за сімейною або екстернатною формами в наших школах і водночас мають відвідувати школи в країнах перебування. Це може бути складним завданням для дитини. Тому вивчення українознавчих предметів за скороченою програмою допоможе школярам подолати освітні втрати без подвійного навантаження. Окрім цього, це важливий інструмент для збереження зв'язку з Україною,

– зазначив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

З огляду на потреби та інтереси учнів учителі можуть адаптувати програми.

Дитина, яка навчається за скороченою програмою, має право на зарахування оцінок з інших предметів, отриманих за кордоном.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Рекомендації щодо зарахування оцінок МОН опублікує згодом.