Так, воспитанники Малой победили на GENIUS Olympiad. Финал крупнейшего в мире конкурса проектов экологического направления состоялся в течение 10 – 14 июня в Рочестерском технологическом институте.

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Школьники из Украины получили престижную мировую награду

В этом году в конкурсе соревновались участники из 67 стран мира. Среди них – 51 ученик и ученица Малой.

Украинская делегация привезла 46 наград: 10 золотых медалей, 15 серебряных, 9 бронзовых, 11 почетных и 1 гран-при.

Школьники соревновались в таких номинациях:

"Робототехника";

"Короткометражный фильм";

"Наука";

"Программирование";



Воспитанники Малой победили на GENIUS Olympiad / МАНУ

"Креативное письмо";

"Искусство".

Ученики – из разных регионов нашего государства.

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