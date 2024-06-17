Так, воспитанники Малой победили на GENIUS Olympiad. Финал крупнейшего в мире конкурса проектов экологического направления состоялся в течение 10 – 14 июня в Рочестерском технологическом институте.

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Школьники из Украины получили престижную мировую награду

В этом году в конкурсе соревновались участники из 67 стран мира. Среди них – 51 ученик и ученица Малой.

Украинская делегация привезла 46 наград: 10 золотых медалей, 15 серебряных, 9 бронзовых, 11 почетных и 1 гран-при.

Школьники соревновались в таких номинациях:

  • "Робототехника";
  • "Короткометражный фильм";
  • "Наука";
  • "Программирование";


Воспитанники Малой победили на GENIUS Olympiad / МАНУ

  • "Креативное письмо";
  • "Искусство".

Ученики – из разных регионов нашего государства.

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МОН согласовало систему перезачета оценок

  • Минобразования утвердило систему перезачета оценок из зарубежных школ.
  • Новая система упростит жизнь украинским ученикам-беженцам.
  • Ученики могут перезачислить оценки по предметам, общих для обеих стран, и изучать украиноведческий компонент по модифицированным программам.
  • Новации позволят ученикам продолжать обучение в Украине после возвращения и сдавать годовое оценивание с перезачетом результатов из-за рубежа.