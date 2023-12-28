Уроки "Захисту України" змінять: уряд виділив близько 1,75 мільярда гривень

На якісну зміну викладання предмета "Захист України" у школах скерують 1,74 мільярда гривень. Відповідне рішення погодив уряд.

Кошти передбачили для підвищення кваліфікації учителів, які викладають цей предмет, а також на закупівлю засобів навчання та комп'ютерів для навчальних кабінетів.

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Уроки "Захисту України" змінять

Так, 100 мільйонів скерують на професійний розвиток учителів, а 1,64 мільярда гривень – на закупівлю обладнання.

У МОН кажуть, що так уроки з вищезгаданого предмета мають стати більш практико орієнтованими, а навчання – ефективним відповідно до оновленої у вересні 2023 року навчальної програми. Адже в умовах повномасштабної війни уроки "Захисту України" набувають нового значення.

Це не абстрактні знання, а цілком конкретні навички, потребу в яких учнівство бачить щодня. Це вміння поводитися в критичних ситуаціях, базові навички домедичної допомоги, знання, як захистити себе й інших у разі небезпеки, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, використовувати новітнє обладнання тощо,

– заявив очільник МОН Оксен Лісовий.

За його словами, ці знання та навички можуть врятувати життя учням, які підуть у доросле життя. Також на сьогодні актуальне, як ніколи, національно-патріотичне виховання, яке є складником боротьби з російською агресією.

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На що саме витратять кошти

Кошти спрямують для шкіл, училищ та коледжів, що забезпечують надання повної загальної середньої освіти.

За кошти субвенції придбають таке навчальне обладнання:

симуляції управління дронами;

навчальні тири й макети;

аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети тощо;

навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком і 3D-друком.

Особливості використання субвенції, критерії її розподілу затвердить Міносвіти спільно з Мінфіном.

Кошти можна буде освоїти у 2024 році.