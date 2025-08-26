Для багатьох господинь – літо час робити запаси для зими. І смаколики у скляній банці мають свою розмовну назву.

Як ще можна назвати домашні консервації у банках, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс sinonim.org.

Як ще назвати консервацію?

Літо – час готувати запаси садовини та городини на зиму – солити, сушити, маринувати. І один зі способів збереження – консервація.

Що таке консервація Це процес збереження продуктів (овочів, фруктів, м’яса тощо) шляхом термічної обробки, стерилізації, засолювання, маринування або пастеризації.

Слово "консервація" походить від латинського conservatio – "збереження, охорона". У науковій мові це також термін, що означає захист від руйнування, наприклад, архітектурних пам’яток.

Однак частіше ми можемо зустріти інше слово – закрутка. Закрутка – побутове, розмовне слово, що означає домашню консервацію, зазвичай у скляних банках, які "закручують" металевими кришками з різьбою чи спеціального ключа.

Саме слово "закрутка" – утворене від дієслова закручувати, тобто герметично закривати банку. Це слово – народне, побутове, з’явилось у XX столітті з поширенням домашнього консервування.

Важливо! У слова є правильний наголос – "зАкрутка", на перший склад. Мовознавиця та блогер Оля Багній, зауважує, що правильні наголоси важлива частина мовної культури і ними не варто нехтувати.

Як правильно наголошувати закрутку: дивіться відео

Однак, це не єдина назва для цього процесу, можемо зустріти і:

закатка,

крутка,

купорка,

закупорка

маринади,

припаси,

заготовка.

У розмовному стилі часто кажуть: "робити закрутки", "накрутити огірків", "закатати варення".

Цікаво! Слово "зАкрутка" багатозначне. Ним позначають зачіску, локони, дверну застібку, кришки з різьбою та пов'язку для зупинки кровотечі.

Для багатьох господинь консервація – це не просто кулінарія, а ритуал збереження літа, ароматів, спогадів. У кожної родини є свої улюблені "заготовки", які готуються багато років. Крім того, це медитація – нарізання овочів чи фруктів, розкладання у банки, грамування спецій та приправ, засікання часу. А банка малинового варення – як капсула часу, що відкривається взимку до ароматного гарячого чаю.

Якщо любите консервувати – насолоджуйтеся процесом і говоріть українською!