Скандал з макаронами по 109 гривень: вирішили долю головного освітянина Рівного

Очільник управління освіти Рівного Богдан Турович повернувся до виконання обов'язків. Його близько місяця тому відсторонили від посади через інцидент із закупівлею макаронів.

Про це вказано у розпорядженні мера міста. Цю інформацію посадовець також підтвердив особисто.

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Турович пояснив, що під час розслідування порушень комісія не виявила.

Зазначимо, що видання "Наші гроші" 9 лютого опублікувало матеріал про закупівлю макаронів у дитсадки Рівного. Автор матеріалу повідомив, що, згідно з документами, замовили продукцію по 128 гривень за кілограм без ПДВ, а з урахуванням податку, який завжди включається в ціну товарів в магазині, виходить 154 гривні за кіло. При цьому автор наводить приклади з магазинів, у яких ціна на макарони нижча.

Начальник управління освіти Богдан Турович тоді записав відеозвернення, де пояснив, що закупівля була макаронів з твердих сортів пшениці до дитсадків була, але за ціною не 154 гривні, а 109. Мовиться про 205 кілограмів на суму в 22 тисячі. Посадовець закликав "не маніпулювати" цією інформацією.

Рівненська окружна прокуратура 10 лютого почала досудове розслідування. Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо закупівель управлінням освіти. На цей час керівника управління відсторонили від посади.

Туровича поновили на посаді

Ще 10 березня мер підписав розпорядження про повернення Богдана Туровича до виконання обов'язків начальника управління освіти. Це посадовець підтвердив Суспільному.

Комісія не знайшла (порушень, - ред). Але ще іде справа по лінії правоохоронних органів, то тут я коментувати нічого не можу",

– заявив Турович.

При цьому пояснив, чому, на його думку, виникла ця ситуація:

Наша оцінка – що недосконалі законодавчі акти з питань здійснення закупівель, а саме у визначенні ціни, з якої виходити на тендер. І від того виникла проблема, яка полягає в тому, що в договорі і специфікації була зазначена ціна гранична, але ж ми приймали і оплачували товар по середньостатистичній ціні, і підтвердження у нас є в накладній. От і вся проблема загальна,

– вважає очільник управління освіти Рівного.