"Заначка", "ничка", "никатися": яке з цих слів не українське

Заховали гроші "на чорний день", поклали щось у надійне місце й забули, де саме. А потім жартома кажемо: "Де моя заначка?" або "Не никáйся". Звучить звично, але чи всі ці слова справді належать українській літературній мові?

Розбираємося, що ховається за "заначкою", "ничкою" та "никатися" – походженням та значенням слів, посилаючись на пояснення філолога Віктора Дяченка.

"Заначка", "ничка", "никатися": що з цього українське?

Іноді слова настільки міцно входять у побутове мовлення, що ми перестаємо замислюватися про їхнє походження. "Заначка", "ничка", "никатися" – саме з таких, ніби не щоденні, але широко відомі. Але чи всі вони є українськими? І чи можна без сумнівів уживати їх у літературній мові?

Вони схожі звучанням, пов'язані зі значенням "ховати" або "бути захованим", але їхня історія та нормативність різняться.

Що таке "заначка"?

"Заначкою" зазвичай називають гроші або речі, які хтось заховав чи відклав про запас. Наприклад: "Він має заначку на чорний день".

Слово "заначка" поширене в сучасному розмовному мовленні, однак у нормативній українській мові його вживання небажане. Воно пов'язане з російським розмовним "заначка", "заначить", "начить" та походить з кримінального грабіжницького жаргону – приховати щось чи вкрасти. Навіть у словниках ви знайдете примітку – жаргонне. Тобто це слово типовий сленг.

Залежно від ситуації українською можна сказати:

"схованка";

"запас";

"заощадження";

"відкладені гроші";

"заховані речі".

Тож замість "Він зробив заначку" краще сказати "Він відклав гроші про запас".

І якщо ми торкнулися теми грошей, то задля цікавості варто дізнатися і про значення вислову "орел і решка" – його походження та українські відповідники.

"Ничка" – чи українське слово?

А ось "ничка" має цікавішу історію. У словниках української мови та діалектних джерелах "ничка" засвідчена з позначкою і діалектне, і жаргонне. Та пов'язана з іншим словом – "потайник" чи "сховок", тобто це потаємне місце, схованка та навіть – криївка.

Припускають, що це український покруч російського жаргонного "нычка" і механічна зміна того ж російського "заначка".

Втім, слово існувало в українському народному та діалектному мовленні, бо ми маємо українські прізвища – Ничка та Ничко, яке за ресурсом "Рідні" найпоширеніше на Галичині (Тернопільська та Львівська область).

Крім того, слово "ничка" ви зустрінете і серед персонажів слов'янської міфології – казкова істота, що пряде вночі. Ймовірно видозмінене від "нічка" – нічна істота.

А в діалектному значенні "ничка" – це недоросток, маленька за віком чи зростом людина. Ймовірно похідне від "ни́кнути", тобто – припадати до землі чи "ни́чко́м" – "ниць", "обличчям до землі".

Тому, якщо ви використовуєте слово "ничка" у значення місця, то літературно краще замініть на потайник чи схованку. Але знайте й про інші значення слова і не зводьте тлумачення лише до російськомовного жаргону.

А як зі словом "никатися"?

"Никатися" – слово, яке часто автоматично називають русизмом через схожість із російським "ныкаться", тобто переховуватися. Типове слово з кримінальної лексики.

Але тут не все так однозначно. В українській мові та її діалектах є споріднені форми – "зникати" чи "уникати", у значенні: "ховатися", "таїтися", "критися", "зникати з очей", "уникати когось".

Проте в сучасній літературній мові "никатися" не є нейтральним загальновживаним словом. Якщо йдеться про те, що людина ховається, краще сказати саме "ховатися".

Наприклад:

"Чого ти нúкаєшся?" – розмовний або діалектний варіант.

"Чого ти ховаєшся?" – нейтральний літературний варіант.

Крім того, у нас є схоже слово "никАтися" – вештатися, ходити туди-сюди. Що теж можна трактувати як уникати конкретної цілі чи зустрічі.

Пояснення походження слів: дивіться відео від Віктора Дяченка

Тож не завжди все можна поділити на "українське" і "неукраїнське". У мові є діалектизми, архаїзми, розмовна лексика та слова, які існують в українській, але не належать до сучасної літературної норми.

Тобто саме існування подібного слова в українському мовному просторі не можна пояснювати лише впливом російської.

А якщо хочете говорити літературною українською, найпростіший вибір – "заощадження", "запас", "відкладені гроші", "схованка", "сховок", "ховатися", "уникати".

Цікавтеся походженням і значенням слів – це вас ще не раз здивує! Говоріть українською!