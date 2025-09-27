"Важливий виклик": Лісовий розповів про збільшення зарплат у коледжах, училищах, садках
- З 2026 року планують підвищити зарплату вчителям у школах.
- МОН називає викликом підвищенням зарплат у дошкільній, позашкільній, професійно-технічній та фаховій передвищій освіті.
З 2026 року планують підвищити зарплати вчителям в Україні. Натомість підвищення зарплат у дошкільній, позашкільній, професійно-технічній та фаховій передвищій освіті є важливим викликом для Міністерства освіти і науки.
На цьому наголосив очільник МОН Оксен Лісовий у розмові з журналістами. Про це інформує 24 Канал.
Чи підвищать зарплати усім освітянам?
Посадовець зазначив, що зарплати освітян у вищеперелічених ланках мають бути поєднані зі зростанням оплати праці вчителів у школі. При цьому нагадав, що у дошкільній освіті зарплати вихователів зараз може підвищувати місцева влада.
Відповідно до закону "Про дошкільну освіту", нижній поріг зарплати педагогів у дошкільній освіті встановлюють відповідно до тарифної сітки.
Міністр також уточнив, що для прифронтових та економічно неспроможних громад треба у межах дотації шукати додатковий ресурс для підвищення зарплат не тільки педагогам дошкілля, а й позашкілля. Адже позашкільна освіта теж належить до сфери управління місцевої влади та є критично низькооплачуваною.
Щодо підвищення зарплат викладачам профтехів та коледжів, Лісовий пояснив, що затримка щодо механіки підвищення зарплати педагогам пов'язана, зокрема, з тим, щоб охопити підвищенням викладачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти.
Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?
- Очільниця українського уряду Юлія Свириденко недавно анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
- Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
- Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
- З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
- МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
- Очільник відомства Оксен Лісовий розповів, що у проєкті держбюджету на наступний рік є додаткова сума – 53 мільярди гривень.
- Підвищення уже задекларували, а питання механіки представлять на голосування проєкту держбюджету на 2026 рік у Раді.