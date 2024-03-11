Уряд погодив перерозподіл 128 мільйонів гривень освітньої субвенції. Так, учителі по всій країні зможуть вчасно отримувати зарплату.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також заявив, що уряд без жодних затримок фінансує всі ключові видатки бюджету.

Дивіться також Міносвіти представило Стратегічний план діяльності

Освітню субвенцію у 2024 році збільшать

Очільник Кабміну також повідомив, що освітню субвенцію, з якої платять зарплату вчителям, у 2024 році збільшать до 103 мільярдів гривень.

Шмигаль також зазначив, що у лютому уряд забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам на 12 мільярдів гривень. Загалом цьогоріч передбачили субвенцій та дотацій для наших громад на суму майже 191 мільярд гривень.

Дивіться також Лісовий розповів, наскільки підвищать зарплату вчителям і від чого вона залежатиме

Наскільки вчителям підвищать зарплату у 2024 році