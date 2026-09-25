Чи отримуватимуть учителі прифронтових територій окрему доплату

Учителі з прифронтових і прикордонних громад України надалі отримуватимуть окрему щомісячну доплату. Її розмір становить 2 600 гривень.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Хто отримуватиме доплату

З 1 вересня доплату за несприятливі умови праці включили до посадового окладу вчителів. Вона стала частиною гарантованої зарплати, від якої розраховують інші надбавки.

Водночас для вчителів, які працюють із дітьми очно або у змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, зберігають окрему щомісячну доплату – 2 600 гривень.

За словами Бутенка, ухвалене рішення дозволить здійснити повний розрахунок доплат у попередньому навчальному році в громадах, де залишилася потреба в коштах, а також забезпечити виплати у вересні – грудні 2026 року.

Загалом доплату отримають 23 600 педагогічних працівників 614 шкіл Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Що відомо про виплату "вчительської тисячі"?