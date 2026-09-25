Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Кто будет получать доплату

С 1 сентября доплата за неблагоприятные условия труда включена в должностной оклад учителей. Она стала частью гарантированной зарплаты, от которой рассчитываются другие надбавки.

В то же время для учителей, работающих с детьми в очном или смешанном формате на прифронтовых и приграничных территориях, сохраняется отдельная ежемесячная доплата – 2 600 гривен.

По словам Бутенко, принятое решение позволит произвести полный расчет надбавок за предыдущий учебный год в общинах, где сохранилась потребность в средствах, а также обеспечить выплаты в сентябре – декабре 2023 года.

Всего доплату получат 23 600 педагогических работников 614 школ Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Что известно о выплате "учительской тысячи"?