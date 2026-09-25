Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.
Кто будет получать доплату
С 1 сентября доплата за неблагоприятные условия труда включена в должностной оклад учителей. Она стала частью гарантированной зарплаты, от которой рассчитываются другие надбавки.
В то же время для учителей, работающих с детьми в очном или смешанном формате на прифронтовых и приграничных территориях, сохраняется отдельная ежемесячная доплата – 2 600 гривен.
По словам Бутенко, принятое решение позволит произвести полный расчет надбавок за предыдущий учебный год в общинах, где сохранилась потребность в средствах, а также обеспечить выплаты в сентябре – декабре 2023 года.
Всего доплату получат 23 600 педагогических работников 614 школ Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
Что известно о выплате "учительской тысячи"?
- С 1 января 2025 года учителя школ ежемесячно получали 1 300 гривен. С учетом налогов – 1 тысячу гривен.
С сентября надбавка учителям за особые условия труда в Украине увеличилась. Она составила 2 600 гривен. С учетом налогов – 2 тысячи гривен. На эти цели правительство Украины выделило 12 миллиардов гривен.