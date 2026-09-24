"Небачені гроші": освітяни вразили мережу сумою отриманого авансу

В Україні у 2026 році зросли зарплати вчителів. Перший етап підвищення відбувся з 1 січня на 30%.

З вересня оклади педагогів мають підвищити ще на 20%. Освітяни при цьому показали, який аванс отримали цього місяця.

Який аванс отримали вчителі у вересні

Українська педагогиня Андріана Паук показала перший у навчальному році аванс, який вона отримала після вересневого підвищення освітянських зарплат. Про це вона написала у тредсі.

За першу половину вересня вона отримала 3 320 гривень авансу.

Боюся уявити, яка прийде решта зарплати, з таким-то потужним авансом,

– написала Паук.

При цьому попросила поради.

Порадьте, куди тратити ці небачені раніше ГРОШИСКА, шо купити? Куди інвестувати решту? Може в крипту?

– іронічно спитала вона.



Аванс освітян / скриншот допису

Що пишуть у коментарях

Інші освітяни також розповіли, який аванс отримали у вересні. Ось що написали:

То Вам ще крутий аванс дали. Я отримала 1900. Аж прям не знаю теж, куди потратити такі великі гроші – і сміх, і гріх.

5400 прийшов, сам був в шоці.

Я не вчитель, але я в шоці. Як так можна знущатися з людей?! Це люди, які все життя вчаться і вчать майбутнє нашої держави.

У Вас ще нічогенька сума.

То я вже мільйонер, отримав 4,4 тисячі. Це вже потужно чи дуже потужно?

Зараз мене вчителі заклюють, але я маю 29 годин і купу додаткових обовʼязків (класне керівництво, військовий облік, інклюзія тощо). Я працюю кожен день і багато і моя зарплата – приблизно 40000. Може проблема не в системі, а в тому хто скільки працює.

А всім так дають години, як вам?



Аванс освітян / скриншот допису