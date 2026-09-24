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Освіта Освіта в Україні "Небачені гроші": освітяни вразили мережу сумою отриманого авансу
24 вересня, 16:35
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"Небачені гроші": освітяни вразили мережу сумою отриманого авансу

Марія Волошин

В Україні у 2026 році зросли зарплати вчителів. Перший етап підвищення відбувся з 1 січня на 30%.

З вересня оклади педагогів мають підвищити ще на 20%. Освітяни при цьому показали, який аванс отримали цього місяця. 

Який аванс отримали вчителі у вересні 

Українська педагогиня Андріана Паук показала перший у навчальному році аванс, який вона отримала після вересневого підвищення освітянських зарплат. Про це вона написала у тредсі

За першу половину вересня вона отримала 3 320 гривень авансу. 

Боюся уявити, яка прийде решта зарплати, з таким-то потужним авансом, 
– написала Паук.

При цьому попросила поради. 

Порадьте, куди тратити ці небачені раніше ГРОШИСКА, шо купити? Куди інвестувати решту? Може в крипту? 
– іронічно спитала вона. 


Аванс освітян / скриншот допису 

Що пишуть у коментарях 

Інші освітяни також розповіли, який аванс отримали у вересні. Ось що написали: 

  • То Вам ще крутий аванс дали. Я отримала 1900. Аж прям не знаю теж, куди потратити такі великі гроші – і сміх, і гріх.

  • 5400 прийшов, сам був в шоці.

  • Я не вчитель, але я в шоці. Як так можна знущатися з людей?! Це люди, які все життя вчаться і вчать майбутнє нашої держави.

  • У Вас ще нічогенька сума.

  • То я вже мільйонер, отримав 4,4 тисячі. Це вже потужно чи дуже потужно?

  • Зараз мене вчителі заклюють, але я маю 29 годин і купу додаткових обовʼязків (класне керівництво, військовий облік, інклюзія тощо). Я працюю кожен день і багато і моя зарплата – приблизно 40000. Може проблема не в системі, а в тому хто скільки працює. 

  • А всім так дають години, як вам?


Аванс освітян / скриншот допису 

  • Раніше ми розповідали, що Україну відвідала найкраща вчителька світу: що розповіла українським педагогам.

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