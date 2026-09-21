Під час зустрічі говорили про місію вчителя, мотивацію, роботу з дітьми у складних умовах та роль освіти у формуванні майбутнього. Про це інформує Львівська міська рада.

Що розповіла Сестра Зеф українським вчителям

У ЛМР кажуть, що треба не лише декларувати, що вчитель важливий і освіта є пріоритетом, а й створювати такі нагоди, щоб почути свідчення вчителя, який попри все продовжує свою місію та готовий ділитися власним досвідом.

Сестра Зеф при цьому розповіла цікаві факти про себе та дала поради своїм колегам по професії. Серед обговорених тем – мотивація дітей, збереження власних сил та натхнення, роль учителя за межами шкільного класу, навички, які будуть потрібні дітям у майбутньому, а також те, як освіта може змінювати життя дитини.

Переді мною сидять мої колеги з України, які надихають мене щодня. Ви є натхненням для всього світу, адже у такі складні для країни часи ви продовжуєте робити свою справу і змінювати реальність. Увесь світ знає, наскільки ви сміливі. На всіх майданчиках і конференціях, де збираються люди, які працюють в освіті, вони говорять про вас. Говорять про вашу відвагу, про надію, яку ви щодня даруєте дітям навіть в укриттях. Я хочу, щоб ви знали: світ бачить вашу працю, вашу сміливість і те, скільки ви робите для дітей своєї країни,

– заявила Сестра Зеф.

Вона також розповіла, що освіта для неї — це передусім можливість дати дітям надію та шанс на майбутнє.

Освіта дає надію. Це єдиний шлях, який може дати нам майбутнє і може принести мир у наш світ. Тому я вчителька. Я народилася, щоб бути вчителькою, і якби я могла обрати ще раз — я також обрала б бути вчителькою,

– поділилася освітянка.

Окремо говорили про роботу українських учителів під час війни, навчання під час повітряних тривог, емоційне навантаження та ресурс педагогів тощо.

Що відомо про Сестру Зеф

Сестра Зеф – вчителька з Пакистану, яка у 2023 році здобула звання найкращого вчителя планети, ставши переможницею премії Global Teacher Prize 2023.

Коли їй було 13 років, вона заснувала власну школу просто у дворі свого будинку. Дітям вона викладала безкоштовно, а щоб фінансувати навчальний процес, сама працювала. Попри цілковиту відсутність належного оснащення, її школа вирізнялася особливою атмосферою — повагою, рівністю, любов'ю та щирою відданістю учням.

Сестра Зеф ніколи не припиняла вчитися сама. Вона працювала по 8 годин на день, водночас навчаючи своїх учнів і вдосконалюючи власні знання й мову — зокрема, слухаючи новини англійською. У 2006 році її будинок атакували нападники — саме через те, що вона навчала дівчат. Їй довелося покинути рідне село, проте згодом вона повернулася, щоб продовжити свою справу. У 2010 році сестра Зеф здобула ступінь магістра з політології, а для здобуття знань активно використовувала можливості інтернету.

Свою місію сестра Зеф втілила в заснуванні Фонду ZWEE (Zephaniah Free Education & Women's Empowerment Foundation) — організації, що працює над підвищенням статусу жінок через освіту та всебічну підтримку. За вагомий внесок у розвиток найбільш уразливих громад вона отримала численні нагороди та визнання.