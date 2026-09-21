В ходе встречи обсуждались вопросы миссии учителя, мотивации, работы с детьми в сложных условиях и роли образования в формировании будущего. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Что рассказала сестра Зеф украинским учителям

В ЛГС отмечают, что нужно не только заявлять о важности учителя и приоритетности образования, но и создавать возможности для того, чтобы услышать рассказ учителя, который, несмотря ни на что, продолжает свою миссию и готов делиться собственным опытом.

Сестра Зеф при этом рассказала интересные факты о себе и дала советы своим коллегам по профессии. Среди обсуждавшихся тем – мотивация детей, сохранение собственных сил и вдохновения, роль учителя за пределами школьного класса, навыки, которые понадобятся детям в будущем, а также то, как образование может изменить жизнь ребенка.

Передо мной сидят мои коллеги из Украины, которые вдохновляют меня каждый день. Вы – вдохновение для всего мира, ведь в такие сложные для страны времена вы продолжаете делать свое дело и менять реальность. Весь мир знает, насколько вы смелы. На всех площадках и конференциях, где собираются люди, работающие в сфере образования, они говорят о вас. Говорят о вашей отваге, о надежде, которую вы каждый день дарите детям даже в убежищах. Я хочу, чтобы вы знали: мир видит ваш труд, вашу смелость и то, как много вы делаете для детей своей страны,

– заявила сестра Зеф.

Она также рассказала, что образование для нее – это прежде всего возможность дать детям надежду и шанс на будущее.

Образование дает надежду. Это единственный путь, который может дать нам будущее и принести мир в наш мир. Поэтому я учительница. Я родилась, чтобы быть учительницей, и если бы я могла выбрать еще раз – я бы тоже выбрала быть учительницей,

– поделилась педагог.

Отдельно обсуждались вопросы работы украинских учителей во время войны, обучения во время воздушных тревог, эмоциональной нагрузки и ресурса педагогов и т. д.

Что известно о сестре Зеф

Сестра Зеф – учительница из Пакистана, которая в 2023 году получила звание лучшего учителя планеты, став победительницей премии Global Teacher Prize 2023.

Когда ей было 13 лет, она основала собственную школу прямо во дворе своего дома. Детей она обучала бесплатно, а чтобы финансировать учебный процесс, сама работала. Несмотря на полное отсутствие надлежащего оборудования, ее школа отличалась особой атмосферой – уважением, равенством, любовью и искренней преданностью ученикам.

Сестра Зеф никогда не переставала учиться сама. Она работала по 8 часов в день, одновременно обучая своих учеников и совершенствуя собственные знания и язык – в частности, слушая новости на английском. В 2006 году на ее дом совершили атаку злоумышленники – именно из-за того, что она обучала девочек. Ей пришлось покинуть родную деревню, однако впоследствии она вернулась, чтобы продолжить свое дело. В 2010 году сестра Зеф получила степень магистра политологии, а для приобретения знаний активно использовала возможности интернета.

Свою миссию сестра Зеф воплотила в создании Фонда ZWEE (Zephaniah Free Education & Women's Empowerment Foundation) – организации, которая работает над повышением статуса женщин через образование и всестороннюю поддержку. За весомый вклад в развитие наиболее уязвимых сообществ она получила многочисленные награды и признание.