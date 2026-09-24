С сентября зарплаты педагогов должны вырасти еще на 20%. При этом работники образования рассказали, что они получили в этом месяце.

Какой аванс получили учителя в сентябре

Украинская педагог Андриана Паук показала первый в учебном году аванс, который она получила после сентябрьского повышения зарплат работникам образования. Об этом она написала в тредсе.

За первую половину сентября она получила 3 320 гривен аванса.

Боюсь представить, какая будет оставшаяся часть зарплаты, если аванс уже такой внушительный,

– написала Паук.

При этом она попросила совета.

Посоветуйте, куда потратить эти невиданные раньше ДЕНЬГИ, что купить? Куда инвестировать остаток? Может, в крипту?

– иронично спросила она.



Аванс работникам образования / скриншот поста

Что пишут в комментариях

Другие педагоги также рассказали, какой аванс получили в сентябре. Вот что они написали:

Вам еще крутой аванс дали. Я получила 1900. Прямо не знаю, куда потратить такие большие деньги – и смех, и грех.

5400 пришло, сам был в шоке.

Я не учитель, но я в шоке. Как так можно издеваться над людьми?! Это люди, которые всю жизнь учатся и учат будущее нашего государства.

У вас еще неплохая сумма.

Тогда я уже миллионер, получил 4,4 тысячи. Это уже много или очень много?

Сейчас меня учителя заклеймят, но у меня 29 часов и куча дополнительных обязанностей (классное руководство, воинский учет, инклюзия и т. д.). Я работаю каждый день и много, а моя зарплата – примерно 40 000. Может, проблема не в системе, а в том, кто сколько работает.

А всем так дают часы, как вам?



Аванс педагогов / скриншот поста