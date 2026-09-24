С сентября зарплаты педагогов должны вырасти еще на 20%. При этом работники образования рассказали, что они получили в этом месяце.
Какой аванс получили учителя в сентябре
Украинская педагог Андриана Паук показала первый в учебном году аванс, который она получила после сентябрьского повышения зарплат работникам образования. Об этом она написала в тредсе.
За первую половину сентября она получила 3 320 гривен аванса.
Боюсь представить, какая будет оставшаяся часть зарплаты, если аванс уже такой внушительный,
– написала Паук.
При этом она попросила совета.
Посоветуйте, куда потратить эти невиданные раньше ДЕНЬГИ, что купить? Куда инвестировать остаток? Может, в крипту?
– иронично спросила она.
Аванс работникам образования / скриншот поста
Что пишут в комментариях
Другие педагоги также рассказали, какой аванс получили в сентябре. Вот что они написали:
Вам еще крутой аванс дали. Я получила 1900. Прямо не знаю, куда потратить такие большие деньги – и смех, и грех.
5400 пришло, сам был в шоке.
Я не учитель, но я в шоке. Как так можно издеваться над людьми?! Это люди, которые всю жизнь учатся и учат будущее нашего государства.
У вас еще неплохая сумма.
Тогда я уже миллионер, получил 4,4 тысячи. Это уже много или очень много?
Сейчас меня учителя заклеймят, но у меня 29 часов и куча дополнительных обязанностей (классное руководство, воинский учет, инклюзия и т. д.). Я работаю каждый день и много, а моя зарплата – примерно 40 000. Может, проблема не в системе, а в том, кто сколько работает.
А всем так дают часы, как вам?
Аванс педагогов / скриншот поста
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