В освіті – одні з найнижчих зарплат: скільки заробляють педагоги

Середня зарплата в Україні у жовтні 2025 року зросла на 290 гривень. При цьому становила 26 913 гривень (+1,1%).

Такі дані Держстату навів нардеп Данило Гетманцев. Про це інформує 24 Канал.

Скільки у середньому заробляють освітяни?

Найвищі зарплати за галузями такі:

ІТ – 65 047 гривень (+717 гривень);

авіатранспорт – 56 854 гривень (-174 гривень);

фінанси та страхування – 53 971 гривня (+3 265 гривень).

Найнижчі зарплати за галузями: освіта – 16 984 гривні (+83 гривні); бібліотеки, музеї, архіви – 14 531 гривня (-705 гривень); творчість, мистецтво та розваги – 14 809 гривень (без змін),

– повідомив нардеп.

І додав, що учителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат і це – неприйнятно.

Нардеп при цьому заявив, що вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат вчителів на 2026 рік.

Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026. Перший крок до справедливих зарплат для українських освітян у 2026 році зроблено,

– заявив Гетманцев.

Що відомо про підвищення зарплат учителям?