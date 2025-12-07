В освіті – одні з найнижчих зарплат: скільки заробляють педагоги
- Середня зарплата в Україні у жовтні 2025 року становила 26 913 гривень (+1,1%).
- У галузі освіти – одні з найнижчих зарплат – 16 984 гривні (+83 гривні).
Середня зарплата в Україні у жовтні 2025 року зросла на 290 гривень. При цьому становила 26 913 гривень (+1,1%).
Такі дані Держстату навів нардеп Данило Гетманцев. Про це інформує 24 Канал.
Скільки у середньому заробляють освітяни?
Найвищі зарплати за галузями такі:
ІТ – 65 047 гривень (+717 гривень);
авіатранспорт – 56 854 гривень (-174 гривень);
фінанси та страхування – 53 971 гривня (+3 265 гривень).
Найнижчі зарплати за галузями: освіта – 16 984 гривні (+83 гривні); бібліотеки, музеї, архіви – 14 531 гривня (-705 гривень); творчість, мистецтво та розваги – 14 809 гривень (без змін),
– повідомив нардеп.
І додав, що учителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат і це – неприйнятно.
Нардеп при цьому заявив, що вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат вчителів на 2026 рік.
Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026. Перший крок до справедливих зарплат для українських освітян у 2026 році зроблено,
– заявив Гетманцев.
Що відомо про підвищення зарплат учителям?
- Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
- А от підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.
- 3 грудня Верховна Рада України погодила проєкт Державного бюджету на 2026 рік. У ньому заклали значне підвищення зарплат учителям.
- Загальний обсяг коштів на цю мету – 64,6 мільярда гривень, повідомило Міністерство освіти і науки України.
- Відповідно до ухвалених бюджетних рішень:
- з 1 січня 2026 року зарплата педагогів зросте на 30%;
- з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.