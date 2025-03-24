Вихователі дитсадків вимагають негайно підвищити їм зарплату до 15 тисяч

Вихователі дитсадків отримують невелику зарплату, тому вимагають її підвищення. Вони звернулися до Кабміну з негайною вимогою: збільшити суму їхньої оплати праці до 15 тисяч гривень.

При цьому з переглядом цієї суми надалі залежно від рівня інфляції. Відповідну електронну петицію зареєстрували на сайті уряду, зазначає 24 Канал.

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Вихователі вимагають від уряду підвищення зарплати

Автор петиції зазначає, що вихователі отримують мізерну зарплатню. До прикладу, вихователь дитсадка 12-го тарифного розряду отримує близько 7 тисяч гривень на місяць. Натомість відповідальність за дітей та їхню безпеку значна. Тому кваліфіковані педагоги масово звільняються, адже не можуть забезпечити базові потреби за таку зарплату. Це є причиною нестачі кадрів, перевантаження працівників та зниження якості дошкільної освіти.

Також у петиції вказали на несправедливий розрив у зарплатах вихователів та шкільних вчителів, адже у країнах ЄС вихователі отримують таку саму зарплату, що й учителі.

Тож підписанти просять ухвалити рішення про негайне підвищення зарплати вихователям для початку до 15 тисяч гривень. Також згадують про вимогу збільшення фінансування дошкільної освіти та перегляд тарифної сітки, щоб прирівняти оплату праці вихователів до рівня вчителів шкіл, запровадити механізм щорічного індексування зарплат відповідно до зростання прожиткового мінімуму та рівня інфляції.

Також вихователі вимагають забезпечення соціальних гарантій, включаючи обов'язкову доплату за вислугу років, доплату за престижність праці не менше ніж 30 % від посадового окладу, обов'язкові щорічні премії до дня дошкільного працівника в розмірі 100 % від посадового окладу та матеріальну допомогу на оздоровлення.

Наразі петиція зібрала близько 22 тисяч підписів з 25 тисяч, які необхідні для її розгляду та надання відповіді.