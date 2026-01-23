У січні викладачам нараховуватимуть зарплати по-новому

Виші, які належать до сфери управління МОН, можуть уже нараховувати зарплати викладам з урахуванням нових посадових окладів. Виплати ЗВО отримають за січень до кінця місяця.

Працівники натомість – відповідно до затверджених у кожному закладі освіти строків виплати зарплати. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Як нараховуватимуть зарплати викладачам?

З 1 січня 2026 року посадові оклади (тарифні ставки) у бюджетній сфері розраховують з огляду на розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 3 470 гривень. Разом із посадовими окладами переглядають і поєднані з ними надбавки та доплати.

Окремо для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ державної й комунальної форми власності з 1 січня 2026 року встановили підвищення посадових окладів із показником 40%. Для тих, у кого підвищення вже діяло на рівні 10%, зростання в січні становить приблизно 30%.

Зауважимо, що підвищення застосовують до посадових окладів і виплат, які фінансують з бюджету державного або місцевого.

Що відомо про підвищення зарплат педагогів?