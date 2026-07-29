Ви теж думали, що "зашарітися" – це сленг: це давнє українське слово

Передусім варто зазначити, що "зашарітися" — це не новотвір і не слово, яке з'явилося завдяки соцмережам. Воно давно зафіксоване в українських словниках, хоча сьогодні особливої популярності набуло саме серед молоді через помилку.

Що означає слово "зашарітися", розповідаємо з посиланням на "Українська для всіх".

Що означає слово "зашарітися"?

Останніми роками слово "зашарітися" дедалі частіше можна почути в розмовах молоді, побачити в соцмережах чи відео та зустріти в сучасній літературі. Через це дехто вважає його сленгом або запозиченням. Насправді ж це цілком українське слово, яке має давню історію й давно зафіксоване в словниках.

У Словнику синонімів української мови дієслово "зашарітися" означає почервоніти, зарум'янитися, розчервонітися і стосується переважно щік та шиї. Найчастіше так говорять про людину, яка почервоніла від сорому, збентеження, хвилювання чи несподіваного компліменту.

Цікаво! В українській мові існує цікаве слово для позначення щік – ланіти.

Слово "зашарітися походить від дієслова "шаріти" чи "шарітися", що означає червоніти, вкриватися рум'янцем, ці слова з позначкою "те саме" можна зустріти у словниках. Саме тому первісне значення слова було буквальним – стати червоним, а вже згодом воно почало означати й засоромитися. У розмовному мовленні це слово часто передає не лише сором, а й легке збентеження або незручність.

Що таке "зашарітися": дивіться відео

В українській мові є ціла група слів, пов'язаних зі зміною кольору обличчя: шаріти, зашарітися, почервоніти, спалахнути рум'янцем, зарум'янитися, зачервоніти, порум'яніти, розчервонітися, спалахнути, зажевріти.

Усі вони передають не лише зовнішню ознаку, а й внутрішній емоційний стан людини — сором, хвилювання, збентеження та навіть закоханість.

Наприклад:

"Вона так зашарилася від компліменту, що не знала, що відповісти."

"Хлопець зашарився, коли всі почали йому аплодувати."

"Не зашарився й чесно визнав свою помилку."

Дівчина зашарілася й опустила вічі долу, почала щось вимальовувати пальцем ноги на пилюці. (Іван Білик).

Молода, молода, а ручка така, що аж зашарілись щоки тих, яким попало від ляпаса. (Володимир Винниченко).

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Це сленг чи літературне слово?

Слово "зашарітися" можна, через схоже звучання, сплутати зі словом "розшаритися", яке особливо популярне серед молоді, воно не є новим сленговим утворенням.

Розшаритися – надати доступ до цифрової інформації, поділитися файлом, інформацією або посиланням з іншими людьми в інтернеті чи локальній мережі.

Пісня "Зашарілася": дивіться відео

Слово "зашарітися" дуже образне. Одним словом можна передати і почервоніння обличчя, і збентеження, і сором, і легке хвилювання. І сьогодні воно переживає нову хвилю популярності завдяки молоді та соціальним мережам.