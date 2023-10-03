Типова помилка: як сказати правильно – здобути освіту чи отримати

Нерідко українці добирають синоніми, аби точно передати думку. Але не завжди роблять це вдало.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" акцентував: сьогодні навчатимемося точності у слововживанні. І уточнив, як правильно вживати слова "здобути", "отримати", "одержати", "набути".

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Як сказати правильно: здобути освіту чи отримати

Мовознавець наголосив: слова "одержувати" і "отримувати" – синоніми. Але одержувати чи отримувати можна лише конкретну річ.

Якщо ж ви хочете розповісти про отримання чогось абстрактного, варто вживати слова "здобути" або "набути".

Запам'ятайте, річ, яку не можна взяти в руки або побачити, наприклад освіту, ми "здобуваємо". Між іншим – типова помилка. Або досвід – він теж абстрактний. Ми його в процесі набуваємо, а не отримуємо,

– акцентував Авраменко.

Отже, освіту здобуваємо, а досвід набуваємо.



Як сказати правильно: здобути освіту чи отримати / скриншот відео