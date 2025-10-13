Сучасні українські назви місяців мають своє походження, на основі народних спостережень та асоціацій. Проте цікаво дізнатися й інші назви.

Чому місяць "жовтень" має таку назву, та які ще назви існують, розповідає 24 Канал, посилаючись на Вікіпедію.

Чому "жовтень" має таку назву?

На календарі 10 місяць року і другий місяць осені – жовтень. Саме така літературна назва зафіксована в українських словниках. Ця назва є унікальною для української мови і напряму пов’язана з явищем – жовтінням листя, що символізує осінній перехід, зрілість і завершення циклу.

Втім цей місяць мав ще багато інших назв, пов'язаних з відповідними роботами чи традиціями, як от цього місяця найчастіше святкували весілля. Тому, у згадках народних назв можемо зустріти:

А оскільки жовтень місяць не лише листям землю покриває, а й снігом ладен її припорошити та розвезти грязюку під ногами, то його ще за це називали:

грязнуля,

грязень,

зимник,

хмурень.

В стародруках XVI – XVII століть місяць згадується під назвою – паздерник. Вважається, що слово, запозичене з польського październik. Воно походить від paździerze – "костриця", тобто залишки після перероблення льону чи конопель. Саме в жовтні традиційно отіпували (чесали / дерли) стебла, відділяючи волокно від костриці.

З української мови ці назви зникли, але у польській мові 10 місяць називається – październik, а у білоруській – кастрычнік.

Ну а в народі цей місяць асоціювався зі зміною погоди, тому його описували як – "Цієї пори сім негод надворі: сіє, віє, крутить, мутить, рве, зверху ллє, а знизу – мете".

Назви українських місяців мають своє унікальне походження, відмінні від латинської, тому іноземцям складно вдається їх завчати. А ще слід зауважити, що в народі їх існує кілька.

Яку помилку роблять у назвах місяця?

Часто, коли називають термін, чи озвучують місяць, роблять помилку – жовтень-місяць / до жовтня-місяця. Таке формулювання допустиме у розмовній мові, але в літературному чи діловому мовленні – це помилка. Такі конструкції для української мови не характерні, як розповідає Ольга Багній.

У фольклорі цей місяць багатий на прикмети, спостереження та примовлянки. Оскільки усі польові справи прагнули завершити до Покрови, то місяць вважався часом перепочинку, весіль та рукоділля – жінки пряли, ткали, вишивали та шили уже зі свіжого урожаю льону і конопель.

У жовтні гріє ціп, а не піч ;

; Жовтень на весілля багатий ;

; Жовтень-болотник ні колеса, ні полоза не любить ;

; Жовтень хоч холодний, але листопад і його перехолодить ;

; Настали жнива – лежить баба нежива, а прийшла Покрова – стала баба здорова .

. Якщо у жовтні сіренький ранок, то очікуйте ясного дня.

Грім у жовтні – на малосніжну, м’яку і коротку зиму.

Журавлі відлітають у вирій високо, повільно, стиха курличучи – осінь буде довгою і погожою.

Якщо до середини жовтня не осипалось з берези листя – сніг падатиме пізно.

Відлітають дикі гуси – кінець бабиному літу.

Коли дуб довго не скидає листя, то буде люта зима.

Багато жолудів на дубі – до суворої зими.

Знайдіть свою прикмету, спробуйте спрогнозувати зиму. Але перш за все – насолодіться золотою осінню!