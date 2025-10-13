Чому "жовтень" називається саме так: народні назви місяця вас здивують
- Назва "жовтень" походить від жовтіння листя і є унікальною для української мови, але місяць має багато інших історичних назв, таких як листобій та грязник.
- У польській мові жовтень називається październik, що пов'язано з обробкою льону, і ця назва також використовується в білоруській мові як кастрычнік.
Сучасні українські назви місяців мають своє походження, на основі народних спостережень та асоціацій. Проте цікаво дізнатися й інші назви.
Чому місяць "жовтень" має таку назву, та які ще назви існують, розповідає 24 Канал, посилаючись на Вікіпедію.
Чому "жовтень" має таку назву?
На календарі 10 місяць року і другий місяць осені – жовтень. Саме така літературна назва зафіксована в українських словниках. Ця назва є унікальною для української мови і напряму пов’язана з явищем – жовтінням листя, що символізує осінній перехід, зрілість і завершення циклу.
Втім цей місяць мав ще багато інших назв, пов'язаних з відповідними роботами чи традиціями, як от цього місяця найчастіше святкували весілля. Тому, у згадках народних назв можемо зустріти:
- листобій,
- древопилень,
- передзимник,
- зазимник,
- рісень,
- весільник.
А оскільки жовтень місяць не лише листям землю покриває, а й снігом ладен її припорошити та розвезти грязюку під ногами, то його ще за це називали:
- грязнуля,
- грязень,
- зимник,
- хмурень.
В стародруках XVI – XVII століть місяць згадується під назвою – паздерник. Вважається, що слово, запозичене з польського październik. Воно походить від paździerze – "костриця", тобто залишки після перероблення льону чи конопель. Саме в жовтні традиційно отіпували (чесали / дерли) стебла, відділяючи волокно від костриці.
З української мови ці назви зникли, але у польській мові 10 місяць називається – październik, а у білоруській – кастрычнік.
Ну а в народі цей місяць асоціювався зі зміною погоди, тому його описували як – "Цієї пори сім негод надворі: сіє, віє, крутить, мутить, рве, зверху ллє, а знизу – мете".
Назви українських місяців мають своє унікальне походження, відмінні від латинської, тому іноземцям складно вдається їх завчати. А ще слід зауважити, що в народі їх існує кілька.
Яку помилку роблять у назвах місяця?
Часто, коли називають термін, чи озвучують місяць, роблять помилку – жовтень-місяць / до жовтня-місяця. Таке формулювання допустиме у розмовній мові, але в літературному чи діловому мовленні – це помилка. Такі конструкції для української мови не характерні, як розповідає Ольга Багній.
У фольклорі цей місяць багатий на прикмети, спостереження та примовлянки. Оскільки усі польові справи прагнули завершити до Покрови, то місяць вважався часом перепочинку, весіль та рукоділля – жінки пряли, ткали, вишивали та шили уже зі свіжого урожаю льону і конопель.
- У жовтні гріє ціп, а не піч;
- Жовтень на весілля багатий;
- Жовтень-болотник ні колеса, ні полоза не любить;
- Жовтень хоч холодний, але листопад і його перехолодить;
- Настали жнива – лежить баба нежива, а прийшла Покрова – стала баба здорова.
- Якщо у жовтні сіренький ранок, то очікуйте ясного дня.
- Грім у жовтні – на малосніжну, м’яку і коротку зиму.
- Журавлі відлітають у вирій високо, повільно, стиха курличучи – осінь буде довгою і погожою.
- Якщо до середини жовтня не осипалось з берези листя – сніг падатиме пізно.
- Відлітають дикі гуси – кінець бабиному літу.
- Коли дуб довго не скидає листя, то буде люта зима.
- Багато жолудів на дубі – до суворої зими.
Знайдіть свою прикмету, спробуйте спрогнозувати зиму. Але перш за все – насолодіться золотою осінню!