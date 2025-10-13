Современные украинские названия месяцев имеют свое происхождение, на основе народных наблюдений и ассоциаций. Однако интересно узнать и другие названия.

Почему месяц "жовтень" имеет такое название, и какие еще названия существуют.

Почему "жовтень" имеет такое название?

На календаре 10 месяц года и второй месяц осени – жовтень. Именно такое литературное название зафиксировано в украинских словарях. Это название является уникальным для украинского языка и напрямую связано с явлением – желтением листьев, что символизирует осенний переход, зрелость и завершение цикла.

Впрочем, этот месяц имел еще много других названий, связанных с соответствующими работами или традициями, как вот в этом месяце чаще всего праздновали свадьбы. Поэтому, в упоминаниях народных названий можем встретить:

А поскольку октябрь месяц не только листьями землю покрывает, но и снегом готов ее припорошить и развезти грязь под ногами, то его еще за это называли:

грязнуля,

грязень,

зимник,

хмурень.

В старопечатных книгах XVI – XVII веков месяц упоминается под названием – паздерник. Считается, что слово, заимствовано из польского październik. Оно происходит от paździerze – "костра", то есть остатки после переработки льна или конопли. Именно в октябре традиционно отиповали (чесали/дерли) стебли, отделяя волокно от кострицы.

Из украинского языка эти названия исчезли, но в польском языке 10 месяц называется – październik, а в белорусском – кастрычник.

Ну а в народе этот месяц ассоциировался с изменением погоды, поэтому его описывали как – "Цієї пори сім негод надворі: сіє, віє, крутить, мутить, рве, зверху ллє, а знизу – мете".

Названия украинских месяцев имеют свое уникальное происхождение, отличные от латинского, поэтому иностранцам сложно удается их заучивать. А еще следует заметить, что в народе их существует несколько.

Какую ошибку делают в названиях месяца?

Часто, когда называют термин, или озвучивают месяц, делают ошибку – жовтень-месяць / до жовтень-місяць. Такая формулировка допустима в разговорной речи, но в литературной или деловой речи – это ошибка. Такие конструкции для украинского языка не характерны, как рассказывает Ольга Багний.

В фольклоре этот месяц богат на приметы, наблюдения и поговорки. Поскольку все полевые дела стремились завершить до Покрова, то месяц считался временем передышки, свадеб и рукоделия – женщины пряли, ткали, вышивали и шили уже из свежего урожая льна и конопли.

В октябре греет посох, а не печь ;

; Октябрь на свадьбы богат ;

; Октябрь-болотник ни колеса, ни полоза не любит ;

; Октябрь хоть холодный, но ноябрь и его переохладит ;

; Наступила жатва – лежит баба неживая, а пришла Покрова – стала баба здорова .

. Если в октябре серенькое утро, то ожидайте ясного дня.

Гром в октябре – на малоснежную, мягкую и короткую зиму.

Журавли улетают в теплые края высоко, медленно, тихо курлыча – осень будет долгой и погожей.

Если до середины октября не осыпались с березы листья – снег будет падать поздно.

Улетают дикие гуси – конец бабьему лету.

Когда дуб долго не сбрасывает листья, то будет лютая зима.

Много желудей на дубе – к суровой зиме.

Найдите свою примету, попробуйте спрогнозировать зиму. Но прежде всего – насладитесь золотой осенью!