"На злодієві шапка горить": яка народна історія пояснює цей вислів

Шапка – звичайна річ у гардеробі, але в одному відомому українському вислові вона раптом опиняється в центрі дивної історії. Чому саме цей головний убір пов'язали зі злодієм і до чого тут вогонь?

Розберімося, звідки взявся цей образ і яку історію він приховує, з посиланням на Slovnyk.me.

Що означає вислів "на злодієві шапка горить"?

Деякі фразеологізми мають цікаві історії походження, інші обростають легендами та різними версіями, які складно підтвердити документально. Є й такі вислови, що побутують одразу в кількох народів, причому кожен вважає їх частиною власної мовної спадщини.

Саме таким є вислів "на злодієві шапка горить". Він відомий українцям, росіянам і білорусам та в усіх трьох мовах звучить майже однаково.

Цим фразеологізмом описують людину, яка сама видає свою провину словами, вчинками чи надмірним хвилюванням. Наприклад, хтось починає виправдовуватися, хоча його ще ні в чому не звинувачували, або надто емоційно реагує на звичайне зауваження.

За тлумаченням Словника української мови, так кажуть, коли винуватця легко впізнати або здогадатися, про кого йдеться, навіть якщо він намагається приховати свою причетність.

Цікаво, що сьогодні з'явилося інше слово з тим же сенсом – "спалився", тобто сам себе видав.

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Звідки походить вислів?

Достеменно встановити, де й коли він виник, уже навряд чи вдасться, тому залишаються лише різні версії та перекази.

Найвідоміша версія пов'язує його зі старовинною бувальщиною про крадіжку на базарі. За сюжетом, у натовпі обікрали одного з купців. Люди намагалися знайти злодія, але ніхто не зізнавався. Тоді хтось із присутніх вигукнув: "Дивіться, на злодієві шапка горить!"

Чоловік, який украв річ, злякався, що його викрили, і мимоволі схопився за шапку, перевіряючи, чи справді вона не зайнялася. Цей жест привернув увагу людей, тож злодій сам себе видав.

Саме так пояснюють появу вислову в популярних переказах. Однак цю історію варто сприймати як фольклорний сюжет, а не як достеменно встановлений історичний факт.

Є варіанти, коли згадують чаклуна, цигана, мудру бабцю, які придумали цю хитрість. Та навіть записана народна казка з Поділля, де теж згадано відомий фразеологізм.

Народна казка / proridne.org

Цікаво! Чому кажуть "вискочив як Пилип з конопель", ким був загадковий Пилип і яку історію приховує цей кумедний фразеологізм.

Як правильно вживати цей фразеологізм?

І це не обов'язково про крадіжку, а й про незначні і дрібні неприємності. Вислів доречний, коли людина своєю реакцією мимоволі показує, що має стосунок до певної неприємної ситуації – і вдома, і на роботі. Наприклад:

Працівників запитали, хто не закрив склад, а один одразу почав виправдовуватися. На злодієві шапка горить!

Щойно заговорили про зіпсований документ, він занервував. Видно, на злодієві шапка горить.

Отже, "на злодієві шапка горить" – це влучна характеристика людини, яка сама себе видає, навіть коли її ще ніхто не звинувачував.