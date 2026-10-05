Кілька кваліфікацій і більше практики: уряд схвалив новий стандарт професійної освіти

Кабмін України схвалив новий стандарт професійної освіти. Студенти тепер зможуть здобути кілька професійних кваліфікацій.

Також акцентують на практиці під час навчання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у телеграмі.

Що зміниться у профосвіті

Прем'єр зауважив, що зміни у професійній освіті спрямовані, зокрема, на підготовку кваліфікованих спеціалістів, яких потребують ринок праці та економіка країни.

Щонайменше 40% освітньої програми відводимо на практичну підготовку. Студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм. Навчання буде інтегроване з європейською кредитною системою,

– уточнив топпосадовець.

І додав, що з 2027 року запрацює нова формула фінансування професійних коледжів. Кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи.

Нова формула враховує попит на професії в області, набір студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових коштів. Що кращі показники, то більше фінансування зможе отримати заклад,

– розповів Корецький.

Рішення, за його словами, також є одним з індикаторів співпраці України зі Світовим банком.

Урядовець також повідомив про розширення академічної мобільності.

Студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців. Викладачі – викладати і стажуватися у закладах освіти та на підприємствах. Це дасть більше практичного досвіду та прямої співпраці професійних коледжів із роботодавцями,

– резюмував він.

Раніше ми розповідали, що студентам професійних коледжів платитимуть за роботу під час практики.