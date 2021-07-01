Економічний спад: досвід Швеції та США щодо підвищення податків

Підвищення податків призводить до економічного спаду за досвідом Швеції і США, тоді як спрощена система оподаткування, що передбачає фіскальні стимули для бізнесу, дозволяє успішно долати кризи і домагатися високого рівня розвитку.

Відповідно до теорії американського економіста Артура Лаффера, істотне збільшення податків у кінцевому підсумку призводить не до зростання податкових надходжень, а, навпаки, до їх падіння, оскільки бізнес втрачає стимули до розвитку, а велика частина економіки прагне піти від оподаткування,

– сказано в публікації відомого видання.

Сьогодні в Україні сьогодні високий рівень тіньової економіки. За даними Міністерства економіки, її рівень в Україні у 2020 році склав 30% від офіційного ВВП, збільшившись на 11% у порівнянні з показником за 2019 рік. Отже, підвищення податків неминуче призведе до ще більшої тінізації економіки.

За досвідом великої кількості країн саме завдяки фіскальним стимулам долали кризи і домагалися високого рівня розвитку.

США за часів правління президента Рональда Рейгана в 1980-х роках як один з найяскравіших прикладів цього. Завдяки істотному зниженню податків країна зуміла подолати кризу 1970-х років, забезпечити стійке зростання економіки і закласти фундамент для економічного буму в 1990-х роках.