Экономический спад: опыт Швеции и США по повышению налогов

Повышение налогов приводит к экономическому спаду по опыту Швеции и США, тогда как упрощенная система налогообложения, предусматривающая фискальные стимулы для бизнеса, позволяет успешно преодолевать кризисы и добиваться высокого уровня развития.

Согласно теории американского экономиста Артура Лаффера, существенное увеличение налогов в конечном итоге приводит не к росту налоговых поступлений, а, наоборот, к их падению, поскольку бизнес теряет стимулы к развитию, а большая часть экономики стремится уйти от налогообложения,

– сказано в публикации известного издания.

Сегодня в Украине высокий уровень теневой экономики. По данным Министерства экономики, ее уровень в Украине в 2020 году составил 30% от официального ВВП, увеличившись на 11% по сравнению с показателем за 2019 год. Следовательно, повышение налогов неизбежно приведет к еще большей тенизации экономики.

По опыту большого количества стран именно благодаря фискальным стимулам преодолевали кризисы и добивались высокого уровня развития.

США, во времена правления президента Рональда Рейгана в 1980-х годах, как один из самых ярких примеров этого. Благодаря существенному снижению налогов страна сумела преодолеть кризис 1970-х лет, обеспечить устойчивый рост экономики и заложить фундамент для экономического бума в 1990-х годах.