Запас міцності закінчується: як Росія загнала свою економіку в глухий кут

В ЗМІ Росії з'являється інформація, що багато підприємств майже масово готуються до банкрутства. Країна-агресорка виділяє величезний бюджет на воєнні витрати. Здавалося б, що всі, хто отримують оборонні замовлення, повинні процвітати, але це не так.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц в розмові з 24 Каналом пояснив, що грошей в Росії влито так багато, що виникла висока інфляція і її треба гальмувати. Аби це зробити, Центробанк підвищує ключову ставку, щоб гроші стали надто дорогими і їх почали берегти й не так швидко витрачати. Але від високої ключової ставки дорожчають кредити, які бере бізнес.

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Як банкрутують підприємства в Росії

Росія, зі слів експерта, опинилась в ситуації, коли в неї немає вдалих рішень та варіантів стратегії, немає способів повернутись в нульову точку і почати знову розвиватись.

Вона загнала себе в таку біду, з якої нема виходу. Наскільки швидко впаде Росія – ніхто не може знати, але зрозуміло, що запас міцності закінчується. Адже інфляція знищує один за одним елементи нормального господарювання російської економіки,

– зазначив Ліпсіц.

Коли російське підприємство отримує оборонне замовлення на виготовлення техніки, йому дають аванс в розмірі 30 – 40% від вартості цієї військової техніки, а решту грошей дають тоді, коли замовлення буде готове.

В той період, поки триває робота з виготовлення техніки й замовник ще до кінця всю суму підприємству не заплатив, воно бере кредит у банку. Оскільки кредити стали дуже дорогими, то відсотки за них дорівнюють настільки великій сумі, що навіть коли підприємство отримує залишок коштів від виконаного замовлення, цих грошей не вистачає, аби закрити всі витрати.

Як результат, підприємство залишається у мінусі, на межі банкрутства. І так зараз відбувається у всіх сферах Росії. А масове банкрутство означатиме закриття підприємств, зупинку виробництва і виплати зарплати,

– пояснив Ліпсіц.

Зараз таку ситуацію можна спостерігати у вугільній промисловості Росії, вона вся збиткова, бо втратила через війну та санкції увесь експортний потенціал, не здійснює продаж, тому і вугільники перестали отримувати зарплату.

Розбіжність в діях Центробанку Росії

Росія для того, аби вести війну, розхитала дуже небезпечний процес інфляції. Зі слів експерта, російські економісти останніми днями обговорюють дії Центробанку Росії, який начебто виступає борцем інфляції, підвищує ключову ставку, але одночасно з цим починає видавати 2 трильйони рублів Мінфіну для фінансування війни.

Тим самим збільшує грошову масу, проводить ці гроші через комерційні банки, щоб ті придбали облігацію і закрили дірку в бюджеті. Тобто однією рукою Центробанк бореться з інфляцією, а іншою рукою він її розганяє,

– наголосив Ліпсіц.

Загроза для Росії

Доктор економічних наук порівняв теперішню Росію з колишнім Радянським Союзом і зауважив, що добре пам'ятає, як розвалився СРСР. З його слів, по зовнішнім параметрам він наче міг ще існувати, навіть було певне економічне зростання, а от на нижньому рівні увесь згнив.

Це як фундамент, який гниє, але будинок наче стоїть ще і вікна світяться, але в певний момент пробігла під фундаментом вода, камінь трохи просів. Тоді увесь фундамент почав сипатись, а будинок руйнуватися. Так впав Радянський Союз. Я підозрюю, що така ж загроза нависла і над сьогоднішньою Росією,

– підсумував Ліпсіц.

Нагадаємо, ключова ставка в Росії зросла до 21% і цей показник став найвищим з початку війни. Таке рішення Центробанку призвело до того, що кредити для російського промислового бізнесу дорожчають. Попит бізнесу на отримання кредитів зменшується, вільної готівки в обігу теж стає менше.