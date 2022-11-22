Шкода – фатальна: вперше в історії України повідомили про підозру в екоциді

Начальнику та майстру одного з господарських підприємств повідомили про підозру. Їх звинувачують у завданні чималої шкоди довкіллю.

Про екологічну катастрофу все частіше говорять у світі, оскільки викиди вуглекислого газу та інших шкідливих речовин невпинно зростають. В Україні ця проблема в час війни є, як ніколи, актуальною – окрім того, шкоду довкіллю завдають об'єкти промисловості, які недбало ставляться до природи.

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Перша підозра в Україні через вчинення екоциду

Як зазначають в Офісі Генерального прокурора, вперше в історії незалежної України двом службовцям підприємства повідомлено про підозру у вчиненні екоциду. Начальника та майстра теплопостачального цеху звинувачують у тому, що вони завдали значної шкоди довкіллю.

За даними слідства, у технологічному процесі виробництва підприємства, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції, використовується значна кількість шкідливих речовин,

– написали в держструктурі.

Також там уточнили, що серед шкідливих речовин на заводі використовували, зокрема, дисперсію для проклеювання, гідроксихлорид алюмінію та крохмаль. Не потрібно знати усі тонкощі хімії, аби перевірити, як ці елементи впливають на природу. Обом обвинувачуваним мають обрати незабаром запобіжний захід через злочини проти довкілля.

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Силовики наголосили, що потрапляючи зі заводу у водойми, шкідливі речовини погано вплинули на живі організми. Ймовірно, працівники підприємства просто-таки скидали у річку Случ недостатньо очищені зворотні води.

Це призвело до масового знищення рослинного і тваринного світу, отруєння водних ресурсів та спричиняє настання екологічної катастрофи,

– констатують в Офісі Генпрокурора.



Екоцид на річці Случ / Світлина зі сайту Офісу Генерального прокурора



Екологічна катастрофа в Україні / Світлина зі сайту Офісу Генерального прокурора



Забруднена водойма в Україні / Фото зі сайту Офісу Генерального прокурора

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