Судячи з результатів дослідження, жодні домовленості та плани світової спільноти не дають результату. Згідно з даними Global Carbon Project, світове спалювання вугілля, нафти й природного газу цьогоріч викинуло в повітря на 1,7 відсотка більше парникового вуглекислого газу, ніж торік.

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Деталі звіту

У Сполучених Штатах викиди зросли на 1,5 відсотка.

У Китаї тим часом вуглецеве забруднення знизилося на 0,9% у 2022 році порівняно з попереднім роком.

Обидва факти суперечать довгостроковим тенденціям, які спостерігалися раніше: до цього року викиди у США неухильно знижувалися, а в Китаї — зростали.

Як каже провідний автор дослідження П'єр Фрідлінгштейн з Ексетерського університету, в обох випадках це реакція на пандемію та енергетичну кризу. Основною причиною скорочення викидів у Китаї, найімовірніше, стала ізоляція через новий варіант COVID-19 – люди стали менше пересуватися автомобілями й літаками.

Загалом глобальне забруднення вуглецем все ще зростає, хоча вже не такими швидкими темпами, як 10 або 15 років тому, кажуть дослідники. У 2022 році світ викидає в повітря 36,6 мільярда тонн вуглекислого газу.