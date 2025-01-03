Детальніше про знахідку

Сліди були залишені безліччю звірів, включаючи великих травоїдних зауроподів і м'ясоїдних тероподів. Зокрема, дослідницька група вважає, що вони були залишені 18-метровим цетиозавром і 9-метровим мегалозавром, відповідно. Цікаво, що мегалозавр був першим динозавром, який отримав наукову назву ще у 1824 році, тож вельми символічно, що саме торік його сліди знайшли в камені, оскільки наші дослідження динозаврів саме відсвяткували своє 200-річчя, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз Бірмінгемського університету.

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Вчені знають і вивчають мегалозавра довше, ніж будь-якого іншого динозавра на Землі, і все ж ці нещодавні відкриття доводять, що існують нові докази існування цих тварин, які чекають на те, щоб їх знайшли,

– сказала Емма Ніколс, палеонтологиня хребетних з Музею природничої історії Оксфордського університету.

Сліди динозаврів надзвичайно корисні для палеонтологів, навіть якщо викопні рештки не містять кісток. Сліди — це скам'янілі свідчення давнього життя, які можуть показати, скільки різних організмів та особин мешкало на одній і тій же території в певний час, через яке середовище вони подорожували, а також різні розміри та вік істот, що мешкали на цій території.



Ця художня реконструкція показує, як динозаври залишали свої сліди, які з часом затверділи й дожили до наших днів / Ілюстрація Марка Віттона

Згідно зі звітом, ця "дорога динозаврів" – не перша знахідка, виявлена в Оксфордширі. У 1997 році в вапняковому кар'єрі в цьому районі було знайдено понад 40 наборів скам'янілих відбитків, які розкрили деякі аспекти життя динозаврів, що мешкали на території сучасної Англії в Юрський період.

Однак за майже 30 років багато чого змінилося в технологічному плані. Палеонтологи можуть каталогізувати набагато більше інформації про сліди, ніж раніше. Під час нещодавніх розкопок команда зробила понад 20 000 зображень відбитків, які можуть надати інформацію про тварин, що їх залишили, а також вказати на потенційні взаємодії між ними.

Збереженість настільки детальна, що ми можемо бачити, як деформувався бруд, коли ноги динозавра хлюпали туди-сюди. Разом з іншими скам'янілостями, такими як нори, мушлі та рослини, ми можемо оживити брудне середовище лагуни, по якому ходили динозаври,

– каже Дункан Мердок, вчений-землезнавець з музею Оксфордського університету.

Подальші дослідження, ймовірно, дозволять дізнатися більше про істот Юрського періоду, які перетинали цю ділянку, але поки що ми можемо спостерігати за вражаючими масштабами слідів, які залишили ці величезні звірі.



Вчені, які досліджують сліди динозаврів, позують поряд із самими відбитками / Фото OUMNH