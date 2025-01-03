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Следы были оставлены множеством зверей, включая крупных травоядных зауроподов и плотоядных тероподов. В частности, исследовательская группа считает, что они были оставлены 18-метровым цетиозавром и 9-метровым мегалозавром, соответственно. Интересно, что мегалозавр был первым динозавром, который получил научное название еще в 1824 году, поэтому весьма символично, что именно в прошлом году его следы нашли в камне, поскольку наши исследования динозавров как раз отпраздновали свое 200-летие, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз Бирмингемского университета.

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Ученые знают и изучают мегалозавра дольше, чем любого другого динозавра на Земле, и все же эти недавние открытия доказывают, что существуют новые доказательства существования этих животных, которые ждут того, чтобы их нашли,
– сказала Эмма Николс, палеонтолог позвоночных из Музея естественной истории Оксфордского университета.

Следы динозавров чрезвычайно полезны для палеонтологов, даже если ископаемые остатки не содержат костей. Следы — это окаменелые свидетельства древней жизни, которые могут показать, сколько различных организмов и особей жило на одной и той же территории в определенное время, через какую среду они путешествовали, а также различные размеры и возраст существ, обитавших на этой территории.

Эта художественная реконструкция показывает, как динозавры оставляли свои следы, которые со временем затвердевали и дожили до наших дней
Эта художественная реконструкция показывает, как динозавры оставляли свои следы, которые со временем затвердели и дожили до наших дней / Иллюстрация Марка Виттона

Согласно отчету, эта "дорога динозавров" – не первая находка, обнаруженная в Оксфордшире. В 1997 году в известняковом карьере в этом районе было найдено более 40 наборов окаменелых отпечатков, которые раскрыли некоторые аспекты жизни динозавров, обитавших на территории современной Англии в Юрский период.

Однако за почти 30 лет многое изменилось в технологическом плане. Палеонтологи могут каталогизировать гораздо больше информации о следах, чем раньше. Во время недавних раскопок команда сделала более 20 000 изображений отпечатков, которые могут предоставить информацию о животных, что их оставили, а также указать на потенциальные взаимодействия между ними.

Сохранность настолько детальная, что мы можем видеть, как деформировалась грязь, когда ноги динозавра плескались туда-сюда. Вместе с другими окаменелостями, такими как норы, ракушки и растения, мы можем оживить грязную среду лагуны, по которой ходили динозавры,
– говорит Дункан Мердок, ученый-землевед из музея Оксфордского университета.

Дальнейшие исследования, вероятно, позволят узнать больше о существах Юрского периода, которые пересекали этот участок, но пока что мы можем наблюдать за впечатляющими масштабами следов, которые оставили эти огромные звери.

Ученые, которые исследуют следы динозавров
Ученые, которые исследуют следы динозавров, позируют рядом с самими отпечатками / Фото OUMNH