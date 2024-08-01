Що відомо

Палеонтологи знайшли скам'янілості поруч із водосховищем у муніципалітеті Сан-Жуан-ду-Полезіне в травні. Команда вчених стверджує, що вік динозавра становить близько 233 мільйонів років. Він належав до родини тріасових хижаків під назвою Herrerasauridae, але конкретний вид ще не був офіційно ідентифікований.

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Вчені все ще обговорюють докази існування найстаріших із відомих динозаврів. Найдавніші незаперечні скам'янілості динозаврів мають вік близько 231 мільйона років і включають кістки кількох різних груп, у тому числі Herrerasauridae. Однак існують також більш давні скам'янілості спірного динозавра під назвою Nyasasaurus, який жив близько 240 мільйонів років тому.

Скелет нововідкритого динозавра майже повністю зберігся. Якщо цей екземпляр дійсно є герреразавридом, то він допоможе дослідникам зрозуміти походження динозаврів, упевнений Родріго Темп Мюллер, палеонтолог з Федерального університету Санта-Марія в Бразилії, який керував розкопками.

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За словами Мюллера, скам'янілості допоможуть вченим краще зрозуміти першу хвилю хижих динозаврів, які зайняли вершину харчового ланцюга – від кого вони еволюціонували, де жили та інше.

Ця особина могла мати довжину близько 2,5 метра, але її вид міг вирости ще більшим.

Це хижа двонога тварина, тому вона ходила на задніх лапах і, ймовірно, мала вільні руки, щоб тримати здобич. Ми не можемо сказати, що він досяг свого максимального розміру. Хоча він був 2,5 метра завдовжки, деякі особини цієї групи могли досягати п'яти-шести метрів,

– каже Мюллер.

Мюллер та його колеги виявили скам'янілості після того, як дощі прискорили природну ерозію в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул. У цьому регіоні на початку року випала рекордна кількість опадів, які спричинили повені.

Місце, де працюють вчені, є частиною геопарку Quarta Colônia і давно відоме скам'янілостями динозаврів. Дощі означають, що дослідники зараз намагаються знайти скам'янілості до того, як вони будуть втрачені або знищені. "Якщо йде сильний дощ, невеликі матеріали іноді втрачаються до того, як ми можемо до них дістатися, тому зараз ми поспішаємо врятувати всі матеріали, які були виявлені", – підсумовує Мюллер.