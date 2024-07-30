Справжні гіганти
Не можна заперечувати, що Тиранозавр рекс був одним із найбільших і найстрашніших динозаврів, які коли-небудь ходили по планеті. Ми маємо трохи викопних свідчень про них, які дозволяють зробити певні висновки. Але вченим також було цікаво, наскільки великими вони могли виростати, тож у новому дослідженні, яке вже пройшло експертну оцінку, вони спробували відповісти на це питання.
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Наразі найважчим знайденим тиранозавром є екземпляр на прізвисько Скотті, який за життя важив 8 870 кілограмів. Але палеонтологи з Канадського музею природи в Оттаві підрахували, що найбільші T. rex могли важити 15 000 кілограмів, що робить його важчим за середній американський шкільний автобус, вага якого становить близько 11 000 кілограмів.
Згідно з новим дослідженням, найбільший тиранозавр "був би приблизно на 70% більшим" за Скотті, каже співавтор дослідження Джордан Маллон, науковець і керівник відділу палеобіології Канадського музею природи.
- Щоб дійти такого вагомого висновку, дослідники спочатку вивчили скам'янілості, які свідчать про те, що на Землі колись жило приблизно 2,5 мільярда тиранозаврів. Однак, лише мізерна частина з них — всього 32 дорослі скам'янілості — була знайдена людьми, що дало вченим обмежену кількість інформації.
- Вони також проаналізували чисельність популяції та середню тривалість життя, щоб створити модель найбільшого можливого T. rex.
- Нарешті, вчені розглянули варіації розмірів тіла на основі статевого диморфізму – різниці в розмірах між статями тварин у межах одного виду.
У підсумку ми побудували дві моделі – одну з нульовим диморфізмом, а іншу – з сильним диморфізмом. Якби T. rex був диморфним, за нашими оцінками, він важив би до 24 000 кілограмів, але ми відкинули цю модель, тому що якби це було правдою, ми б уже знайшли ще більших особин,
– каже Маллон.
Використовуючи ці дані, вчені змогли змоделювати криву росту тиранозавра протягом усього його життя й оцінити, наскільки великою могла вирости доросла особина.
Ілюстрація художника показує, наскільки великим міг бути T. rex, порівняно зі Скотті / Фото Witton
Разом із тим автор застерігає, що поки не буде знайдений тиранозавр, який буде порівнянний за розміром з тим, що був у моделі, висновки моделі є суто теоретичними й не можуть сприйматися як доведений факт. "Це просто уявний експеримент, за яким стоять деякі цифри. Це те, про що цікаво думати", – зазначив учений.