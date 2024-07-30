Настоящие гиганты

Нельзя отрицать, что Тираннозавр рекс был одним из крупнейших и самых страшных динозавров, которые когда-либо ходили по планете. Мы имеем немного ископаемых свидетельств о них, которые позволяют сделать определенные выводы. Но ученым также было интересно, насколько большими они могли вырастать, поэтому в новом исследовании, которое уже прошло экспертную оценку, они попытались ответить на этот вопрос.

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Сейчас самым тяжелым найденным тираннозавром является экземпляр по прозвищу Скотти, который при жизни весил 8 870 килограммов. Но палеонтологи из Канадского музея природы в Оттаве подсчитали, что самые большие T. rex могли весить 15 000 килограммов, что делает его тяжелее среднего американского школьного автобуса, вес которого составляет около 11 000 килограммов.

Согласно новому исследованию, самый большой тираннозавр "был бы примерно на 70% больше" Скотти, говорит соавтор исследования Джордан Маллон, ученый и руководитель отдела палеобиологии Канадского музея природы.

Чтобы прийти к такому весомому выводу, исследователи сначала изучили окаменелости, которые свидетельствуют, что на Земле когда-то жило примерно 2,5 миллиарда тираннозавров . Однако лишь мизерная часть из них — всего 32 взрослые окаменелости — была найдена людьми, что дало ученым ограниченное количество информации.

. Однако лишь мизерная часть из них — всего 32 взрослые окаменелости — была найдена людьми, что дало ученым ограниченное количество информации. Они также проанализировали численность популяции и среднюю продолжительность жизни, чтобы создать модель наибольшего возможного T. rex.

Наконец, ученые рассмотрели вариации размеров тела на основе полового диморфизма – разницы в размерах между полами животных в пределах одного вида.

В итоге мы построили две модели – одну с нулевым диморфизмом, а другую – с сильным диморфизмом. Если бы T. rex был диморфным, по нашим оценкам, он весил бы до 24 000 килограммов, но мы отвергли эту модель, потому что если бы это было правдой, мы бы уже нашли еще больших особей,

– говорит Маллон.

Используя эти данные, ученые смогли смоделировать кривую роста тираннозавра в течение всей его жизни и оценить, насколько большой могла вырасти взрослая особь.



Иллюстрация художника показывает, насколько большим мог быть T. rex, по сравнению со Скотти / Фото Witton

Вместе с тем автор предостерегает, что пока не будет найден тираннозавр, который будет сопоставим по размеру с тем, что был в модели, выводы модели являются чисто теоретическими и не могут восприниматься как доказанный факт. "Это просто воображаемый эксперимент, за которым стоят некоторые цифры. Это то, о чем интересно думать", – отметил ученый.